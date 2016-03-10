Столичных застройщиков оштрафовали на 2 млн рублей с начала года

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Столичных застройщиков оштрафовали на 2,1 миллиона рублей с начала года. Всего было вынесено 45 постановлений об административных санкциях, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Оштрафованы были 29 застройщиков. Всего с начала года Москомстройинвест провел 20 проверок, из которых ровно половина были плановыми.

"Основаниями для проведения проверок служат обращения граждан или требования прокуратуры. Наиболее частые обращения связаны с тем, что застройщики нарушают сроки строительства", – подчеркнул Тимофеев.

Всего в этом году комитет проведет 100 плановых проверок.

Напомним, по состоянию на конец прошлого года в Москве насчитывалось более 58,5 тысячи действующих договоров долевого участия. Объем привлеченных денежных средств физических лиц составлял 581 миллиард рублей. 92 процента столичного жилого фонда строилось с привлечением денег граждан – это 391 дом. ЖСК в Москве строили 7,5 процента от всего количества жилых домов, возводимых по договорам долевого участия.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, около 40 процентов компаний в столице, которые строят жилье на деньги граждан, имеют уставной капитал менее 100 тысяч рублей. Причем это так называемые проектные компании, где не видно кто является конечным собственником.

Всего по состоянию на 11 декабря 2015 года в комитет обратилось 1 тысяча 876 граждан по 101 объекту, из них 627 человек признаны пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков и внесены в реестр пострадавших.