С начала года за нелегальную миграцию выписали штрафов почти на 100 млн рублей

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

С начала года столичная полиция выписала штрафы на общую сумму 98,5 миллионов рублей за организацию незаконной миграции. Об этом в интервью m24.ru рассказал начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции Москвы Михаил Павличук. Почти 18 тысяч иностранцев выдворены из страны. Более 8 тысяч нелегалов удалось обнаружить благодаря сигналам бдительных москвичей. Вместе с тем 12,5 тысяч россиян оштрафовали на 5 миллионов рублей за нарушение правил регистрации в столице.

"С начала года было выявлено 980 преступлений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»), из них 913 – участковыми. Составлено 19,8 тысяч протоколов, было наложено штрафов на 98,5 миллиона рублей, почти 18 тысяч иностранцев были выдворены за пределы Российской Федерации", - сообщил Павличук. Столько же нелегальных мигрантов были высланы из России за весь 2014 год.

При этом в КоАП предусмотрена статья за нарушение правил регистрации гражданами России, штраф по которой составляет от 3 до 5 тысяч рублей. По этой статье в прошлом году к ответственности были привлечены 18,5 тысячи человек, а с начала 2015 года – 12,5 тысячи человек. Сумма штрафов составила 5 миллионов рублей.

"В отношении иностранного гражданина составляется протокол, налагается штраф, возбуждается уголовное дело за незаконную миграцию. Граждане Российской Федерации привлекаются только к административной ответственности", – пояснил Павличук.

Чтобы гражданину России легально жить и работать в другом регионе, достаточно обратиться в паспортный стол и оформить право на проживание, а также уведомить ФМС - написать заявление и оформить соответствующие документы. Подробнее об услуге написано здесь.

Жители сами могут сообщить в полицию о том, что их соседи сдают квартиру подозрительным личностям. Стражи правопорядка обязаны проверить сигнал.

"Есть целая база тех квартир, которые сдаются, по информации жителей, в аренду. Все это жилье перепроверяется. Поэтому если есть нелегальные мигранты, их задерживают и доставляют в территориальные отделы. В текущем году в Москве за 8 месяцев именно таким способом был выявлен 8841 иностранный мигрант", - рассказал Павличук.

Добавим, что для легальной работы в столице мигранту нужно получить патент. В процедуру оформления входит дактилоскопия, постановка на налоговый учет, получение медицинской справки. После этого в течение 10 дней работника информируют о готовности патента по SMS.

Для получения патента мигранты обязаны пройти медицинский осмотр, приобрести полис обязательного медицинского страхования, сдать экзамен на владение русским языком, знание истории и основ законодательства России.