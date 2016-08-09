Штраф за езду без ОСАГО хотят поднять в 10 раз

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В России могут ужесточить наказание за езду без полиса ОСАГО, сообщает телеканал "Москва 24".

Сейчас штраф составляет 800 рублей, но страховые компании считают, что его нужно повысить в десять раз – до 8 тысяч, то есть почти до стоимости самого полиса.



Недавно Российский союз автостраховщиков ввел новые бланки полисов ОСАГО – пока их напечатали около 3 миллионов. На бланке полиса в верхнем правом углу появился QR-код, причем планируется, что он будет динамическим: при отгрузке с Госзнака QR-код будет содержать информацию о том, какой компании бланк отгружен, а потом его будут дополнять данными о автовладельце и его автомобиле.

Фон бланка стал сложнее: там изображены графические фигуры и появилась цветовая "растяжка" между желтым, розовым и сиреневым цветами. Еще там изменили шрифт, поменялись размер и расположение водяных знаков. В полис будет встроена новая металлизированная нить, причем мошенникам для изготовления подделки потребуется не менее двух лет.