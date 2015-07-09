За отказ принимать карту "Стрелка" перевозчиков начнут штрафовать

Фото: mostransavto.ru/

За отсутствие оборудования, считывающего карту "Стрелка", перевозчиков будут штрафовать на 100 тысяч рублей. Кроме того, административная ответственность предусмотрена и за невыдачу билета. Соответствующий законопроект одобрила в четверг, 9 июля, областная дума.

Так, проектом закона предусматривается введение двух новых правонарушений: за невыдачу пассажиру документа, подтверждающего оплату проезда, а также за невозможность безналичной оплаты проезда с использованием транспортной карты "Стрелка".

За невыдачу билета может быть наложен штраф в размере 2 тысяч рублей на водителя. Кроме того, за выпуск на маршрут транспортного средства без оборудования, считывающего карту, должностным лицам придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 70 до 100 тысяч рублей.

Закон планируется опубликовать в течение нескольких дней, а в силу он вступит через 10 дней после опубликования.

Единая транспортная карта Подмосковья "Стрелка"

Отметим, уже около 500 тысяч жителей Московской области пользуются транспортной картой "Стрелка", рассказал ранее генеральный директор Мострансавто Александр Зайцев.

Он добавил, что на данный момент картой оплачивается в среднем 37% поездок в общественном транспорте Подмосковья. "Согласно инвестиционному контракту, мы должны были достигнуть показателя в 50 процентов лишь к 2022 году. Таким образом, мы сегодня движемся опережающими темпами и планируем сохранять эту позитивную динамику и в дальнейшем", – приводит слова Зайцева пресс-служба Мострансавто.

Пополнять баланс единой транспортной карты "Стрелка" теперь могут и владельцы электронных кошельков.

Зачислить деньги можно, воспользовавшись международной системой расчетов WebMoney Transfer. Заплатить можно через мобильные приложения, а также на cайте telepay.wmtransfer.com в разделе "Транспорт". Для пополнения карты нужно указать ее номер и сумму к зачислению. Дополнительная комиссия не взимается.

Пополнить карту также можно на сайтеstrelkacard.ru, через мобильное приложение для IOS и Android, сервис "Яндекс.Деньги", в банкоматах "Сбербанка" в Московской области, а также через "Сбербанк Онлайн". Всего на территории Подмосковья было установлено более 3 тысяч пунктов пополнения и распространения карты, в том числе 250 рядом с остановками общественного транспорта.

Приобрести "Стрелку" можно в пригородных кассах, а также в кассах Мострансавто, в автобусах у кондуктора или водителя и в салонах "Евросеть". Карты продаются по цене 200 рублей, 120 из которых сразу зачисляются на баланс.

При этом стоимость одной поездки снижается на 2 рубля каждые 10 поездок. Первые 10 поездок стоят 28 рублей, следующие 10 поездок – 26 рублей и так далее. Таким образом "Стрелка" работает по принципу "чем больше ездишь, тем меньше платишь".