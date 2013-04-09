ГИБДД извинилась за сбои в работе нового интернет-сервиса

Фото: ИТАР-ТАСС

Госавтоинспекция России принесла извинения пользователям своего сайта за ошибки в работе нового онлайн-сервиса. В настоящий момент продолжается тестирование услуги, специалисты устраняют технические проблемы, информирует пресс-служба ведомства.

Напомним, в субботу, 6 апреля ГИБДД запустила онлайн-сервис для проверки неоплаченных штрафов. Он доступен на официальном сайте ведомства. Для доступа к нужной информации сайт потребует ввести государственный номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

С момента запуска услуги автомобилисты стали жаловаться на ошибки в работе нового онлайн-сервиса ГИБДД. По их словам, на официальном ресурсе Госавтоинспекции за ними до сих пор числятся штрафы, которые они оплатили даже больше года назад.

"Только за субботу на сайт Госавтоинспекции зашли более 100 тысяч пользователей, а за воскресенье их количество уже превысило 200 тысяч, при этом стандартная посещаемость нашего ресурса - около 30 тысяч человек в день. На такое количество запросов работа сервиса по проверке штрафов рассчитана не была – в связи с этим в настоящее время наблюдаются кратковременные перебои в работе Интернет-сайта, которые сейчас оперативно устраняются техническими специалистами Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.

Всего за три дня свои штрафы проверили почти полмиллиона россиян.

Новый сервис также позволяет мгновенно оплатить штрафы с помощью пластиковых карт. В ГИБДД утверждают, что с каждым годом интерес москвичей к подобной информации растет.

Ранее в ГИБДД отказались от рассылки "писем счастья" в пользу электронных оповещений, что в дальнейшем позволит сэкономить как минимум 100 миллионов рублей бюджетных средств Москвы в год.

На сегодня в режиме онлайн москвичи могут оплачивать более 250 различных госуслуг. Кроме того, через портал госуслуг можно также записаться в очередь на получение водительских прав и зарегистрировать автомобиль.