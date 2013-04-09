Центр Москвы очистили от незаконных рекламных растяжек и билбордов

На Ленинском проспекте демонтировали последнюю незаконную рекламу

Центр столицы очистили от незаконных рекламных растяжек и билбордов. Этой ночью на Ленинском проспекте демонтировали последнюю конструкцию, которая была установлена с нарушениями, сообщает телеканал "Москва 24".

Незадолго до этого владелец самостоятельно снял настенное панно со здания.

Всего с начала этого года в столице убрали более трех тысяч рекламных конструкций, огромных щитов и вывесок.

"В настоящее время подготовлена схема размещения рекламных конструкций, которая проходит этап согласования, в ближайшее время согласуют, разыграют места и установят новые конструкции. Город стремится сократить объем рекламы в целом", - заявил замначальника управления городской рекламы департамента СМИ и рекламы Роман Алборов.

Правда, не вся реклама исчезает бесследно. По статистике, владельцы восстанавливают примерно треть конструкций. Но долго они, как правило, не работают. Городские службы отслеживают подобные факты и демонтируют щиты. А суд накладывает на их владельцев штрафы.

Напомним, в ночь на 15 марта начался демонтаж незаконной рекламы на территории Новой Москвы. До начала мая с Калужского шоссе планируется убрать около четверти конструкций, установленных с нарушениями.