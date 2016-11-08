Штрафы следует накладывать за необоснованно размещенные знаки на авто – эксперт

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Штрафы нужно накладывать за необоснованно размещенные знаки на автомобилях, заявил в эфире радиостанции "Москва FM" автоэксперт Андрей Ломанов.

Сотрудники МВД предложили накладывать на водителей штраф в размере 500 рублей за отсутствие на автомобилях предупреждающих наклеек, таких как "Глухой", "Шипы", "Учебное транспортное средство" или "Начинающий водитель", если информация этих знаков соответствует действительности. Подобное нарушение собираются приравнять к вождению машины в неисправном виде.

"Многие автовладельцы необоснованно вешают такие знаки, как "Инвалид". Я считаю, что штраф за такие нарушения должен быть предусмотрен. Также наклейки нужны начинающим водителям, чтобы другие автомобилисты не сигналили им по сто раз на светофоре. Другое дело, что такой закон является формальным и вряд ли будет по факту соблюдаться водителями", – прокомментировал эксперт.

За знаками на авто должно следить большее число инспекторов – эксперт

"Проблема заключается в том, что пока еще не определено, кто именно будет приводить наказание в действие за такие нарушения. К сожалению, сейчас инспекторов на дорогах крайне мало. Сотрудники ГИБДД не всегда успевают справиться с основными задачами, такими как ДТП и планы-перехваты – на такие обязанности, как отслеживание наклеек, у инспекторов может не хватить времени", – добавил Ломанов.

Кроме того, в ГИБДД собираются ужесточить требования к начинающим автомобилистам со стажем вождения до двух лет – им нельзя будет ездить со скоростью выше, чем 70 километров в час и буксировать другие транспортные средства. Неопытным байкерам и водителям мопедов, в свою очередь, могут запретить перевозку пассажиров.

При этом законопроект позволяет мотоциклистам ехать по автомагистралям с разрешенной для автомобилистов скоростью – 110 километров в час, в то время как сегодня мотоциклистам запрещено превышать 90 километров в час. В настоящее время решение – размещать на своей машине какие-либо знаки или нет – водитель вправе принимать самостоятельно.