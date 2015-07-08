Мосгордума в 10 раз увеличила штрафы для нелегальных перевозчиков

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Мосгордума приняла закон, по которому штрафы для нелегальных перевозчиков увеличиваются в 10 раз – с 50 до 500 тысяч рублей.

Штрафы введены за перевозки автобусами по маршрутам, не зарегистрированным в установленном правительством Москвы порядке.

Водители будут платить штраф в размере 4 тысяч рублей, должностные лица – 30 тысяч, а юрлица – 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения придется заплатить 5 тысяч, 50 тысяч рублей и один миллион рублей соответственно.

Кроме того, перевозки с нарушением заранее установленного маршрута также будут караться штрафом в одну или две тысячи рублей.

Согласно пояснительной записке, "принятие закона позволит снизить случаи осуществления нелегальных пассажирских перевозок, создающих угрозу жизни и здоровью пассажиров".

До принятия закона штраф за эксплуатацию несогласованных маршрутов составлял 4 тысячи рублей для граждан и должностных лиц и 50 тысяч рублей – для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили увеличить штрафы для нелегальных таксистов в шесть раз – с 5 до 30 тысяч рублей, соответствующий законопроект ГД рассмотрит уже осенью.

При этом за повторное нарушение у водителей также будут забирать права на срок до полугода. По мнению авторов документа, сейчас около 60% таксистов работают в "тени", и ужесточение наказания вынудит нелегальных извозчиков получать лицензии.