Компанию-переработчика свинины оштрафовали за антисанитарию

Фото: ТАСС/Антон Буценко

Подмосковная компания "Тон", занимающемся хранением, переработкой и реализацией продукции из свинины, оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушения ветеринарного законодательства, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Как уточняется, предприятие из Истринского района Московской области продавало свинину без ветеринарных сопроводительных документов. В холодильных камерах продукция хранилась без контроля температурного режима, отсутствовал также журнал фиксации температурного режима.

Кроме того, в компании не проводилась дезинфекция ножей, не было специального места для их хранения, отсутствовала документация, подтверждающая проведение дезинфекции помещений, холодильных камер. Свинина, находившаяся в холодильных витринах и предназначенная для реализации, не имела маркировки.

Накануне в Подмосковье объявили карантин по африканской чуме свиней. Карантин установлен на территории Белоомутского охотничье-рыболовного хозяйства, расположенного в поселке Белоомут в Луховицком районе.

Отмечается, что за пределы территории запрещен ввоз и вывоз животных всех видов, в том числе птицы. Также запрещена заготовка и вывоз с территории продуктов и сырья животного происхождения, вывоз продукции растениеводства, вход на территорию посторонних лиц и въезд транспорта.