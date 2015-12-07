Число выявленных камерами нарушений ПДД снизилось за год на 19%

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Количество нарушений правил дорожного движения, зафиксированных камерами наблюдения, за 11 месяцев 2015 года снизилось на 19 процентов. Всего выявлено 40,8 миллиона нарушений, когда как за аналогичный период прошлого года было 50,4 миллиона нарушений, сообщает Агентство "Москва".

Штрафы в этом году были оформлены в 9,9 миллиона случаев, что на 51 процент превышает данный показатель 2014 года. Из них 746 тысяч штрафов оформлено за нарушения правил парковки, 811 тысяч – за нарушения скоростного режима и 166 тысяч штрафов – за въезд на участки улично-дорожной сети, имеющие ограничения для движения определенной категории транспортных средств.

Какие нарушения фиксируют камеры на дорогах

Напомним, начальник столичной полиции Анатолий Якунин предложил установить видеокамеры на всех перекрестках Москвы. Также он высказался за увеличение количества камер во дворах, промзон и лесопарковых зонах ТиНАО.

По его мнению, зону охвата систем видеонаблюдения в ТиНАО необходимо расширить. В настоящее время видеоархивы с камер городского видеонаблюдения хранятся пять дней. Якунина подобное положение дел не устроило – глава МВД по Москве высказался за увеличение срока хранения таких видеофайлов до двух недель.

Столичное управление ГИБДД России с начала года задержало с помощью системы видеонаблюдения около пяти тысяч машин, находившихся в розыске.

Всего в Москве действует 800 комплексов фотовиеофиксации нарушений ПДД. Кроме того, в городе установлено 2,5 тысячи камер телеобзора. Центр организации дорожного движения также проводит тестирование 50 "умных" камер, распознающих ДТП и нестандартную остановку автомобилей.

Для распознавания используются камеры телеобзора, установленные в районе Садового кольца. Эти устройства измеряют общую скорость потока автомобилей.