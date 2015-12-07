Пьяных водителей обяжут прослушивать лекции о вреде алкоголя

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Водителям, лишенным прав за нетрезвое вождение, предлагают возвращать удостоверения только после посещения лекций о вреде спиртного. С такой инициативой выступили в Госдуме.

"Если человек является алкоголиком или наркоманом, то, конечно, возвращать права после полутора или двух лет лишения прав было бы неправильно. Если эта зависимость будет подтверждена, то его надо лечить.

А всем остальным, если они не имеют зависимости, права нужно возвращать после цикла специальных лекций, чтобы человек потерял не только деньги по решению суда, но и время", – цитирует Агентство "Москва" первого зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству Вячеслава Лысакова.

По мнению парламентария, такие лекции должны проводить психологи. Депутат уверен, что эта мера будет работать эффективнее, чем простой штраф.

Добавим, что министерство здравоохранения обяжет водителей, задержанных за пьянство за рулем, постоянно наблюдаться у специальных врачей и проходить реабилитацию в больницах. Права таким автолюбителям вернут только в случае "чистых" анализов и пройденных обследований. Кровь пьяным автовладельцам придется сдавать раз в три месяца.

Напомним, в сентябре первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил ужесточить ответственность за нетрезвую езду вплоть до изъятия автомобиля. Помимо этого, в Минюсте разработали законопроект, в котором предлагается помещать автомобили нетрезвых водителей на штрафстоянку до уплаты штрафа.

Сейчас штрафы за употребление спиртного за рулем доходят до 30 тысяч рублей. Также водителя могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет.

С 1 июля 2015 года за повторное задержание в нетрезвом виде в течение года (или за повторный отказ от медицинского освидетельствования) наказание становится уголовным. В этом случае водителю будет грозить лишение прав на 3 года, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет.