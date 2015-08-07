Российских должников могут снова выпустить за границу

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Российских должников могут снова выпустить заграницу. Об этом m24.ru рассказал депутат Госдумы Сергей Калашников. По его словам, 10 сентября в парламент будет внесен законопроект, отменяющий запрет на выезд для граждан, не погасивших долги перед государством на сумму свыше 10 тысяч рублей. Как заявил депутат, нельзя ущемлять людей в правах из-за неоплаченных вовремя штрафов, поскольку такое наказание не соразмерно проступку. Как ранее сообщали судебные приставы, из-за долгов не могут выехать за границу около 40 тысяч москвичей.

"Сегодня запрет облегчает работу судебным приставам. Больше никаких положительных эффектов он не дает. Непонятно, почему человек должен нести такой ущерб за административное нарушение. Такая практика порочна и неразумна, - заявил депутат. - Огромное количество людей не смогли выехать на отдых, потому что не заплатили какой-то штраф. Какая связь между этими вещами? Наказание должно быть симметрично проступку".

В Федеральной службе судебных приставов не смогли оперативно прокомментировать m24.ru позицию ведомства по данному вопросу.

Сегодня выезд из страны может быть закрыт тем гражданам, у которых сумма задолженности перед государством превышает 10 тысяч рублей. Выехать за рубеж не могут россияне, которые вовремя не заплатили штрафы, налоги, услуги ЖКХ, пошлины и алименты. Получив постановление о штрафе, гражданин может обжаловать его в течение 10 дней. Если это сделать не удалось, штраф должен быть погашен в течение 60 дней. Затем дело передают судебным приставам. Можно попросить об отсрочке штрафа, либо о рассрочке выплаты с учетом материального положения. Согласно статье 31.5 КоАП, рассрочка может составлять до трех месяцев. Ограничение на выезд накладывается через 5 дней после того, как человеку будет направлено уведомление о начале исполнительного производства. При планировании поездки стоит учитывать, что сведения об оплате поступают в профильные инстанции в течение 10 дней. По данным судебных приставов, сегодня только в столичном регионе насчитывается более 40 тысяч "невыездных" граждан.



Исполнительный директор общероссийского движения "За права человека" Лев Пономарев считает инициативу отмены ограничения на выезд из-за долгов "глотком свежего воздуха".

"Законопроект может стать очень позитивным и демократичным. Нелепо, когда человек приезжает с купленным билетом в аэропорт и тут выясняется, что он не может улететь. Гражданин может пострадать из-за ошибки в документообороте", - отметил собеседник m24.ru. По его мнению, у правоохранительных органов достаточно механизмов для выполнения своей работы и взыскания долгов и без ограничения права граждан на выезд за рубеж.

Полное снятие запрета на выезд из страны – это крайность, уверен член экспертного совета при столичном ГУ МВД, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.

"Законные возможности судебных приставов все же ограничены. Поэтому если полностью отменить запрет на выезд за рубеж, это неизбежно усложнит им работу. Здесь нужно добиться компромисса между интересами граждан и правоохранительных структур. Например, можно поднять эту планку с 10 тысяч до 100 тысяч рублей", - пояснил эксперт.

Ранее M24.ru сообщало, что московское управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) организует три специальных отдела, которые будут заниматься исключительно транспортными штрафами, а также отдел для работы со злостными алиментщиками.