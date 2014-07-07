Мосгордума рассмотрит вопрос о повышении штрафов за попрошайничество

Фото: M24.ru

В понедельник, 7 июля, Мосгордума рассмотрит обращение столичного главка МВД об увеличении штрафов за попрошайничество до 5 тысяч рублей. Как рассказал M24.ru председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников, МВД предлагает внести поправки в КоАП РФ, согласно которым административным правонарушением предлагается признавать любые формы попрошайничества.

Напомним, что сейчас в городском Административном кодексе есть только статья 3.8 "Приставание к гражданам в общественных местах", согласно которой навязчивые действия "в целях попрошайничества" караются штрафом от 100 до 500 рублей, однако это не распространяется на тех, кто просто просит милостыню. Главк предлагает дополнить эту статью словами "занятие попрошайничеством", а штрафы за такую деятельность увеличить до 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с инициативой об увеличении штрафов за попрошайничество в подземке выступило УВД на московском метрополитене. Пресс-секретарь УВД Алексей Мышляев сообщил M24.ru, что ведомство предложило штрафовать попрошаек, ведущих в метро "бизнес", а людей, которые действительно нуждаются в помощи - направлять в учреждения социальной защиты.

Кроме того, в ведомстве отмечали, что попрошайничество должно войти в перечень административных правонарушений, неоднократное совершение которых может стать основанием для выдворения иностранных граждан из России.

Мария Солтыс