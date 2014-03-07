Подмосковным водителям разрешат отказаться от бумажных "писем счастья"

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2014 году в Подмосковье начнут тестировать систему, которая позволит пользователям федерального портала госуслуг отказаться от бумажных "писем счастья" со штрафами ГИБДД. Вместо них водители смогут получать электронные протоколы с камер фотовидеофиксации, сообщил M24.ru советник министра связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Сатин. По его словам, это совместный проект ведомства и властей Московской области.

Пилот будет действовать на всей территории всего региона. Подписаться на электронные уведомления вместо бумажных писем пользователи портала gosuslugi.ru смогут в "личном кабинете". Туда же будет приходить уведомление о выписанном штрафе, кроме того, его продублируют на электронную почту автомобилиста и на мобильный телефон в виде SMS. Оплатить штраф граждане также смогут сразу - с помощью сайта госуслуг или мобильного приложения.

Как рассказал Сатин, стимулом для перехода к электронной оплате должна стать "возможность уменьшения размера штрафа при его оплате в короткий срок, которая сейчас рассматривается соответствующими органами власти". Однако это предложение еще не было согласовано. Напомним, что в феврале этого года депутаты Госдумы от фракции ЛДПР выступили с инициативой, которая позволит водителям оплачивать лишь половину штрафа, если они будут вносить платеж не позднее, чем через 10 дней после получения постановления. Два года назад подобную инициативу озвучивали в ГИБДД.

Помимо "писем счастья" от ГИБДД, жители Подмосковья в рамках пилотного проекта также смогут отказаться от бумажных уведомлений из службы судебных приставов.

"Рассылка бумажных писем не удобна для автомобилистов и не эффективна для государства – она дорого обходится местным бюджетам", - отметил Дмитрий Сатин. По его словам, отправка одного постановления стоит порядка 30 рублей, при этом многие граждане не приходят за получением заказных писем в почтовые отделения. Однако полностью отменять бумажные "письма счастья" власти пока не собираются. "Речь идет только о том, чтобы дать людям возможность выбрать, как им удобнее получать государственную услугу", - пояснил советник министра.

Сатин добавил, что точный срок запуска эксперимента пока не определен. Если пилот пройдет успешно, то Минкомсвязи будет агитировать другие регионы присоединяться к системе. Отметим, что, по данным Минкомсвязи на январь 2014 года, на портале госуслуг было зарегистрировано порядка 6% жителей Подмосковья. Отметим, что сервис проверки неоплаченных штрафов через портал gosuslugi.ru был запущен в июле 2011 года. Однако юридической силы эти уведомления не имеют. Напомним, автомобилисты должны оплачивать штрафы ГИБДД в течение 60 дней. В противном случае сумма штрафа утраивается, водители превращаются в должников, ими начинают заниматься судебные приставы. При этом отсчет ведется с момента получения "письма счастья".

На пересылку бумажных писем Центр безопасности дорожного движения Московской области ежегодно тратит более 100 миллионов рублей. Согласно предварительным планам ведомства, в 2014 году из бюджета Поздмосковья на это будет выделено почти 115 млн рублей. Как пояснил M24.ru источник, близкий к ЦБДД, в эту сумму входят предпочтовая подготовка письма – распечатка постановления, упаковка в концерты и доставка на почту. Отдельно оплачивается непосредственно отправка писем "Почтой России". "Конкурсы на отправку с "Почтой России" не играются, поскольку компания – монополист, и контракт с ней заключается напрямую. Одно заказное письмо с уведомлением стоит порядка 36 рублей", - рассказал собеседник M24.ru.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе ФГУП "Почта России", за 2013 год в Подмосковье были разосланы порядка 2,5 миллионов "писем счастья". Таким образом, при среднем тарифе в 36 рублей из областного бюджета только на отправку писем было потрачено порядка 90 млн рублей , более 25 млн рублей были израсходованы на подготовку писем.



В пресс-службе "Почты России" также отметили, что предприятие является активным участником данного проекта. "Наши специалисты принимают участие в разработке и тестировании информационной системы, которая будет обеспечивать взаимодействие между органом исполнительной власти и гражданином в электронном виде", - отметили в пресс-службе. Представитель "Почты России" добавил, что ФГУП поддерживает проект, который сократит издержки бюджета и даст автомобилистам выбор канала оповещения.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области M24.ru пояснили, что эксперимент с "письмами счастья" станет частью программы "Безопасный город", которую сейчас разрабатывает регион. "Сейчас главная задача для нас - выработка единой концепции по безопасности муниципалитетов области. Электронная рассылка штрафов водителям - это всего лишь отдельное мероприятие", - отметил заместитель завотделом отраслевой информатизации и стандартизации Сергей Запорожец. Когда именно пилотный проект с "письмами счастья" будет запущен, Запорожец также пояснить затруднился.

Директор Центра IT-исследований и экспертизы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Михаил Брауде-Золотарев поддержал инициативу Минкомсвязи и подмосковных властей. "Доставка бумажных писем не доходят до автомобилистов, которые не живут по месту регистрации", - отметил эксперт. По его мнению, электронная рассылка поможет решить эту проблему.

Что касается каналов доставки сообщений, то, по мнению Брауде-Золотарева, властям Подмосковья не стоит зацикливаться на одном из них. "Можно предложить пользователю на выбор и SMS, и электронную почту, и сообщения в "личном кабинете", - пояснил он. Эксперт также добавил, что в процессе обжалования штрафа не имеет значения, электронное "письмо счастья" или бумажное, главное, чтобы в оповещении были указаны все необходимые реквизиты.

Чтобы частично отказаться от бумажной рассылки штрафов, менять действующее законодательство не придется, отметил эксперт. "Изменения коснутся только внутренних регламентов МВД", - заявил Брауде-Золотарев.

Ранее подобную систему, позволяющую отказаться от бумажных писем в пользу электронных сообщений, планировали также реализовать московские власти на базе городского портала госуслуг.. Департамент информационных технологий в прошлом году подсчитал, что отказ от "писем счастья" ГИБДД в пользу электронных оповещений позволит сэкономить, как минимум, 100 миллионов рублей бюджетных средств Москвы в год. Однако эксперимент отложили. Напомним, что столичные власти сейчас разрабатывают систему, которая позволит ГИБДД получать от "Почты России" уведомления о доставке "писем счастья" автовладельцам. Сервис может появиться в рамках модернизации единого информационного пространства мэрии и Госавтоинспекции.

Дарья Миронова