Столичные автовладельцы ускорят отмену штрафов за парковку

Сообщать в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) об отмене штрафа за нарушение правил стоянки и остановки теперь могут сами водители. Для этого нужно воспользоваться сервисом на портале "Автокод", сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru.

В случае если взыскание остается в базе после отмены решения, сообщить о его отмене можно будет самостоятельно – в разделе "Обращения" на портале "Автокод" необходимо заполнить соответствующую форму.

Для отправки сообщения нужно указать номер постановления и сервис, через который проводилась проверка штрафа, а также приложить копию документа, подтверждающего отмену постановления. Уведомление о результатах операции пришлют в электронном виде или по почте.

Портал "Автокод" открылся весной 2014 года. Сервис предоставляет водителям данные об истории владения автомобилем. Здесь можно посмотреть, в каких авариях побывала машина, есть ли на ней долги, узнать о штрафах с фотографиями правонарушений.



Кроме того, на портале водители могут сообщить о погашении штрафа за неправильную стоянку и остановку, обжаловать взыскание или же запросить копию постановления об административном правонарушении.