Контроль за нарушениями ПДД иностранцами требует создания единой базы – эксперт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Контроль за нарушениями ПДД водителями автомобилей с иностранными номерами требует создания единой информационной базы. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил автоюрист, редактор журнала "За рулем" Сергей Смирнов.

Госавтоинспекция планирует усилить контроль за водителями из соседних стран, не соблюдающими правила дорожного движения на российских дорогах. Члены Таможенного союза ЕАЭС готовят проект соглашения об обмене информацией о нарушениях ПДД, фиксируемых камерами. В частности, речь идет об автомобилях с казахстанскими и белорусскими номерами.

"Очень много транзитных автомобилистов фактически остаются безнаказанными и чувствуют себя на дороге самоуверенно, понимая, что никакие штрафы им не придут. Если инспектор и выписывает им штраф, водители машин с иностранными номерами в принципе могут его спокойно не платить, поскольку вероятность санкций за несвоевременную уплату штрафа в их отношении, к сожалению, пока отсутствует", – отметил Смирнов.

"По идее, если информация об оплате штрафа не поступает, необходимые документы нужно направлять в страну проживания нарушителя. Там его должны привлекать к ответственности, но только в том случае, если между странами заключено соглашение о взаимном признании законодательства и исполнения административных наказаний, в том числе по части штрафов", – пояснил автоэксперт.

Сергей Смирнов добавил, между Россией, Казахстаном и Белоруссией такие договоренности есть, поэтому необходимо создать общую базу для работающих в автоматическом режиме камер, чтобы так называемые письма счастья сразу направлялись собственникам авто в другие государства. По мнению автоэксперта, в этой связи нужно наладить обмен информацией между ГАИ и таможенными службами.

В настоящий момент иностранных граждан наказывают лишь за очень грубые нарушения, например, за вождение в нетрезвом состоянии. Однако штрафы за превышение скорости на иностранные номера не приходят. По данным Госавтоинспекции, в прошлом году иностранцы и лица без гражданства нарушили правила дорожного движения на российских дорогах более полутора миллиона раз.