Суд снял штраф с женщины, которой представилась задержанная нарушительница

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Суд в Кемеровской области снял штраф с женщины, которой представилась другая нарушительница, ее соседка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее в прокуратуру обратилась жительница Беловского района области с жалобой на то, что ее незаконно привлекли к ответственности за употребление наркотиков. Заявительница сказала, что не принимает запрещенные препараты, а в день вынесения решения суда она была на работе.

Надзорное ведомство провело проверку, по результатам которой выяснилось, что в феврале 2013 года полиция задержала двоих девушек за употребление наркотиков. У одной из задержанных не было с собой паспорта, и она назвала данные своей соседки.

Суд назначил нарушительницам штраф в размере 4 тысяч рублей каждой. Однако экспертиза показала, что почерк в протоколе отличается от почерка истицы. В итоге обвинения с женщины были сняты.