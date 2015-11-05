Участник аварии на Крымском мосту не оплатил штраф – приставы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

У владельца Porsche Panamera, который фигурировал в ДТП на Крымском мосту, нашли один неоплаченный штраф, сообщили m24.ru в пресс-службе УФССП России по Москве.

Всего на должника было возбуждено 39 исполнительных производств о взыскании задолженности по штрафам на сумму в 64 тысячи рублей, все они оплачены кроме одного – на 3 тысячи рублей.

Напомним, 15 октября на Крымском мосту произошло крупное ДТП с возгоранием автомобиля. Спорткар Ferrari на скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. За рулем сидел молодой человек без водительских прав.

При столкновении пострадали два человека. В результате удара Ferrari загорелась. Водитель с места происшествия скрылся.

По данным полиции, скоростной автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо – компанию, занимающуюся продажей и приемом автомашин на комиссию.

Позже водителя спорткара нашли в одной из столичных больниц. Журналисты телеканала "Москва 24" попытались взять у него интервью, но некие люди в штатском не только не допустили их к предполагаемому виновнику, но и уничтожили видеозаписи корреспондентов.

Корреспондентам пришлось обратиться в полицию. Позже охранника задержали.