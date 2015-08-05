ЦСКА наказан закрытием фанатских секторов на один домашний матч

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал московский ЦСКА закрытием фанатских секторов на одном домашнем матче за поведение болельщиков в игре с махачкалинским "Анжи", сообщает "Р-Спорт".

Кроме того, столичный клуб оштрафован на 500 тысяч рублей за публичную демонстрацию зрителями баннера оскорбительного характера.

Встреча, прошедшая в субботу на "Арене Химки", завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. На следующий день "Анжи" потребовал разобраться с поведением фанатов ЦСКА, которые "весь матч скандировали речовки, в которых содержались оскорбления в адрес клуба и болельщиков, выражения, провоцирующие вражду на национальной почве".

Позднее столичная команда осудила своих фанатов за поведение в матче с "Анжи".

В свою очередь, директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин заявил, что действия болельщиков ЦСКА могут представлять состав уголовного преступления.

"Наказание какое есть, такое есть. КДК, видимо, учел все смягчающие и отягчающие обстоятельства. Но я думаю, что ничего еще не закончено. Центральный аппарат МВД работает в направлении установления лиц, совершивших данное правонарушение, и у нас, думаю, скоро будут результаты. Я думаю, что здесь просматривается состав уголовного преступления", – сказал Мейтин.

Лига, по словам Мейтина, готова оказать следствию необходимую помощь.