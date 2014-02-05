Худрук "Маяковки" Карбаускис: "Выдворение - бюрократическая ошибка"

Художественного руководителя театра Маяковского ждут в управлении ФМС

Художественный руководитель театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис прокомментировал ситуацию с запретом его въезда на территорию России. Произошла, по его мнению, бюрократическая ошибка, к которой он, впрочем, отнесся с юмором.

"Вся эта ситуация с выдворением меня из страны с шумом и лишним и вниманием к моей персоне не принесла мне никакого удовольствия. Но я отнесся к ней с юмором, был уверен, что при помощи друзей и коллег все разрешится", - рассказал Карбаускис на встрече с журналистами.

По словам худрука театра имени Маяковского, во время своего отъезда он побывал в Вильнюсе, где встретился с автором пьесы "Кант" Мариусом Ивашкявичюсом. Карбаускис также обсудил планы на следующий театральный сезон, связанные со спектаклем по Толстому, и заехал к своим родителям.

Ранее сообщалось, что 5 февраля Миндаугас Карбаускис вместе с директором театра Леонидом Ошариным посетят УФМС для подписания необходимых документов и окончательного решения вопроса. На пресс-конференции Карбаускис подтвердил свое намерение поехать в УФМС. Он добавил, что регулярно посещает ведомство. Так, он был там в декабре - сдавал документы.

Несколько дней назад выяснилось, что проблемы на границе возникли у Карбаускиса из-за двух правонарушений, которые за год допустил режиссер. Сам Карбаускис признался, что полгода назад, когда в городе только начали устанавливать камеры видеофиксации, превысил скорость во время езды по Звенигородскому шоссе, однако штраф оплатил сразу после получения. "Я думаю, многие тогда попались, но сейчас уже привыкли, перестраиваются. Я в том числе – у меня уже полгода никаких замечаний".

Карбаускис добавил, что у него есть вид на жительство в России. Сначала, когда он только приехал в Россию учиться, им занимался международный отдел ГИТИСа. Затем он получил квоту на временное проживание, а потом уже сам вид на жительство.

Напомним, что 1 февраля Карбаускису было отказано в доступе в Россию. В аэропорту Внуково режиссеру сообщили, что ему запрещен въезд на территорию нашей страны до 13 ноября 2015 года.

Сначала руководитель театра предположил, что его не впускают в страну из-за неоплаченной парковки в центре Москвы. После проведенной в одном из столичных аэропортов ночи Карбаускису удалось связаться с представителями ГИБДД, которые сообщили, что штрафов за ним не числится.

2 февраля ФМС открыла Карбаускису въезд в Россию под гарантии театра Маяковского. Вечером 4 февраля Миндаугас Карбаускис прилетел в Москву.

"Во время отсутствия своего художественного руководителя Театр Маяковского продолжал работать в обычном режиме, готовясь к премьере спектакля "Бердичев" по одноименной пьесе Фридриха Горенштейна. Премьера назначена на 20, 21 февраля, режиссер Никита Кобелев", - отметили в "Маяковке".

Миндаугас Карбаускис 17 лет живет в Москве, он получил здесь второе высшее образование, имеет вид на жительство, а также действующий контракт со столичным департаментом культуры.

Должность художественного руководителя театра имени Маяковского занимает с 20 мая 2011 года.

Миндаугас Карбаускис обладатель ряда театральных наград, в числе которых премии "Триумф" (2001 год), премия Станиславского (2004 год, номинация "работа режиссера"), "Золотая Маска" (2005, номинации "Драма. Работа режиссера" и "Драматический спектакль малой формы"). Режиссер дважды становился лауреатом премии "Хрустальная Турандот", в 2008-м стал лауреатом "Золотой Маски" в номинации "Драма. Работа режиссера" (спектакль "Рассказ о счастливой Москве"). Спектакль Карбаускиса "Будденброки" в 2011 году отмечен премией Станиславского как "Событие сезона".

Лауреат премии Союза театральных деятелей "Гвоздь сезона" за спектакли "Рассказ о семи повешенных" и "Ничья длится мгновенье". Получил "Звезду Театрала" в номинации "Лучший режиссер" за спектакль "Таланты и поклонники" (2012).