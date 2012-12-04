Суд не стал рассматривать жалобу Удальцова

Сергей Удальцов. Фото: ИТАР-ТАСС

4 декабря Басманный районный суд оставил без ответа жалобу оппозиционера Сергея Удальцова на постановление о возбуждении против него уголовного дела по материалам фильма "Анатомия протеста-2"

"Басманный суд не стал рассматривать обжалование возбуждения уголовного дела по анатомии протеста. Основания формального отказа не называют", – пишет координатор движения "Левого фронта" в своем микроблоге Twitter.

Оппозиционер отметил, что жалоба будет подана вновь. Он намерен добиваться "аннулирования уголовного преследования".

В этот же день Мировым судом Удальцов был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга". Несанкционированная акция, после которой оппозиционер был задержан, прошла в столице 27 октября. Координатор "Левого фронта" уже заявил, что будет обжаловать принятое решение.