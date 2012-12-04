Суд не стал рассматривать жалобу Удальцова

Сергей Удальцов. Фото: ИТАР-ТАСС
4 декабря Басманный районный суд оставил без ответа жалобу оппозиционера Сергея Удальцова на постановление о возбуждении против него уголовного дела по материалам фильма "Анатомия протеста-2"
"Басманный суд не стал рассматривать обжалование возбуждения уголовного дела по анатомии протеста. Основания формального отказа не называют", – пишет координатор движения "Левого фронта" в своем микроблоге Twitter.
Оппозиционер отметил, что жалоба будет подана вновь. Он намерен добиваться "аннулирования уголовного преследования".
В этот же день Мировым судом Удальцов был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга". Несанкционированная акция, после которой оппозиционер был задержан, прошла в столице 27 октября. Координатор "Левого фронта" уже заявил, что будет обжаловать принятое решение.
История вопросаВ отношении оппозиционера Сергея Удальцова в октябре 2012 года было возбуждено уголовное дело по факту приготовления к организации массовых беспорядков. Такое решение было принято по результатам проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2", который 5 октября прошел на телеканале НТВ.
В нем было показано, как координатор "Левого фронта" Удальцов и его соратники якобы беседуют с грузинским депутатом Гиви Таргамадзе. По словам авторов фильма, у последнего есть опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, на Украине, а также массовых беспорядков в Белоруссии. Создатели "Анатомии протеста -2" утверждают, что оппозиция готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа.
Удальцов заявил, что не признает вины, а решение о своем уголовном преследовании назвал политическим.