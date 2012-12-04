Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря 2012, 17:32

Безопасность

Суд не стал рассматривать жалобу Удальцова

Сергей Удальцов. Фото: ИТАР-ТАСС

4 декабря Басманный районный суд оставил без ответа жалобу оппозиционера Сергея Удальцова на постановление о возбуждении против него уголовного дела по материалам фильма "Анатомия протеста-2"

"Басманный суд не стал рассматривать обжалование возбуждения уголовного дела по анатомии протеста. Основания формального отказа не называют", – пишет координатор движения "Левого фронта" в своем микроблоге Twitter.

Оппозиционер отметил, что жалоба будет подана вновь. Он намерен добиваться "аннулирования уголовного преследования".

В этот же день Мировым судом Удальцов был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга". Несанкционированная акция, после которой оппозиционер был задержан, прошла в столице 27 октября. Координатор "Левого фронта" уже заявил, что будет обжаловать принятое решение.

История вопроса

В отношении оппозиционера Сергея Удальцова в октябре 2012 года было возбуждено уголовное дело по факту приготовления к организации массовых беспорядков. Такое решение было принято по результатам проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2", который 5 октября прошел на телеканале НТВ.

В нем было показано, как координатор "Левого фронта" Удальцов и его соратники якобы беседуют с грузинским депутатом Гиви Таргамадзе. По словам авторов фильма, у последнего есть опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, на Украине, а также массовых беспорядков в Белоруссии. Создатели "Анатомии протеста -2" утверждают, что оппозиция готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа.

Удальцов заявил, что не признает вины, а решение о своем уголовном преследовании назвал политическим.

Сюжет: Болотное дело
штрафы акции Басманный суд уголовные дела жалобы Сергей Удальцов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика