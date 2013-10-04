Главы 8 управ наказаны за недостаточную борьбу с незаконной рекламой

Объединение административно-технических инспекций Москвы с 30 сентября оштрафовало глав восьми управ за недостаточную борьбу с нелегальной рекламой.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, санкции были применены за неудовлетворительную организацию работ по удалению несанкционированных объявлений. Общая сумма штрафа составила 2,5 миллиона рублей.

Протоколы были составлены в отношении глав управ районов Якиманка, Алтуфьевский, Гагаринский, Ясенево, Южное Тушино, Гольяново, Преображенское и Новокосино. Также были оштрафованы четыре юридических лица на общую сумму в 200 тысяч рублей.