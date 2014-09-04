Ресторан во Внукове оштрафован на 100 тысяч рублей за просроченную еду

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Московская транспортная прокуратура оштрафовала ресторан в аэропорту Внуково на 100 тысяч рублей за просроченные продукты, передает пресс-служба ведомства.

Проверка прокуроров прошла совместно со столичным управлением Роспотребнадзора. Компанию оштрафовали по статье КоАП "Нарушение изготовителем или продавцом требований технических регламентов". Добавим, что 100 тысяч рублей - это минимальная сумма штрафа за подобные нарушения (максимальная - 300 тысяч рублей).

Напомним, что с 4 сентября на портале "Наш город" можно сообщать о просроченных товарах. Для этого нужно выбрать категорию "Продовольственные магазины", "Нестационарные торговые объекты" или "Ярмарки выходного дня", а затем кликнуть на темы "Нарушение санитарных требований к организациям торговли" или "Продажа просроченных товаров".