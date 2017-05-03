Качество контроля за нарушениями ПДД выросло с появлением камер – эксперт

Фото: ТАСС/Александр Савкин

Дорожные камеры вывели контроль за нарушениями правил на дорогах на значительно более качественный уровень, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" редактор портала "Штрафы ГИБДД" Антон Глухов.

Эксперты сайта выявили регионы, в которых выписывают больше и меньше всего штрафов. Лидерами среди "штрафоопасных" областей стали Татарстан, Москва, Тверь, Кабардино-Балкария и Рязань. Меньше всего наказаний в Чукотке, Чечне, Дагестане и Астрахани.

В расчетах эксперты соотнесли количество штрафов в регионе с числом жителей. По словам эксперта, небольшое количество штрафов на одного человека само по себе не является хорошим или плохим показателем.

"Мы знаем, что в функции ГИБДД прежде всего входят профилактика и работа с населением", – пояснил Глухов. – Возможно, в тех населенных пунктах, где штрафов выписывается меньше, люди действительно нарушают ПДД реже, а на дорогах возникает меньше опасных ситуаций – но это вовсе не означает, что сотрудники ГИБДД выписывают штрафы в недостаточном количестве."

Эксперт также пояснил причину лидерства Москвы и Татарстана. Эти регионы первыми применили дорожные камеры, которые увеличили качество отбора нарушений на дорогах.