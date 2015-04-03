"Яндекс.Деньги" оповестят о новых штрафах ГИБДД по SMS или электронной почте

Фото: M24.ru

Сервис "Яндекс.Деньги" предоставил пользователям возможность подписки на уведомления о штрафах ГИБДД. Таким образом, водители смогут более оперативно получать информацию о штрафах, не дожидаясь "писем счастья", говорится в сообщении компании.

Сервис "Яндекс.Деньги" будет сообщать о каждой новой задолженности по SMS или в электронном письме, а также предложит сразу же ее погасить. В компании отмечают, что данная услуга бесплатна.

"Чтобы настроить оповещения, регистрироваться на сервисе не обязательно – достаточно указать номера водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля в разделе проверки штрафов ГИБДД на сайте "Яндекс.Денег". Пользователь сможет выбрать способ получения уведомлений и настроить информирование не только для себя, но и для своих близких", – пояснили в "Яндексе".

Сообщение о каждом новом штрафе сервис будет приходить только один раз вместе со ссылкой на страницу поиска и оплаты штрафов. Так, если перейти по ссылке из SMS, погасить штраф можно будет с любой банковской карты, а если из письма - еще и с помощью электронного кошелька или наличными через терминалы, салоны связи и банкоматы.

При этом "Яндекс" предложил своим пользователям подписаться на услугу еще за пять месяцев до запуска информирования. Предварительную подписку оформили около 200 тысяч человек. Планируется, что в будущем через сервис также можно будет подключить уведомления о начисленных налогах.

"Яндекс.Деньги" получают данные по штрафам ГИБДД и налогам от Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах. В прошлом году через сервис россияне погасили около миллиона штрафов ГИБДД", – заключили в компании.

Напомним, с помощью сервиса "Яндекс.Деньги" теперь можно оплачивать все госуслуги, представленные на портале pgu.mos.ru. "Сделать это можно как с электронного кошелька, так и с банковских карт", – пояснил представитель "Яндекс.Деньги". По его словам, комиссия при любом способе оплаты составит 2 процента.

Раньше пользователи сервиса могли оплатить лишь некоторые госуслуги, например погасить штрафы ГИБДД на сайте "Яндекс.Денег" и в приложениях "Яндекса", таких как "Штрафы" и "Навигатор".