За организацию финансовых пирамид хотят сажать в тюрьму

За организацию финансовых пирамид введут штрафы до 1 миллиона рублей либо принудительные работы до четырех лет. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс рассмотрит Госдума, сообщает телеканал "Москва 24".

За совершение преступления в особо крупном размере штраф составит 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы – шесть лет.

Кроме того, будет действовать административная ответственность за привлечение денег, а также публичное распространение информации о привлекательности участия в таких операциях. За это введут штрафы для физлиц в размере от 5 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 100 тысяч рублей, а для юридических – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

В настоящее время организаторов финансовых пирамид судят по статье "Мошенничество", которая предусматривает до 10 лет колонии.

Об уголовной ответственности за создание финансовых пирамид стало известно в июле этого года. Тогда предполагалось, что штраф составит от 5 до 50 тысяч рублей.

Позже зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев заявил, что хочет увеличить штрафы за организацию финансовых пирамид с 50 тысяч до миллиона рублей.

Отметим, что расцвет финансовых пирамид пришелся на начало и середину 90-х годов, когда в России действовали такие "компании", как "Хопер-Инвест" и "Властилина". Самой известной из них была финансовая пирамида "МММ": по различным оценкам, от ее деятельности пострадало от 10 до 15 миллионов человек.

Ее основателем был экс-депутат Госдумы (в 1994 году) Сергей Мавроди. Суть финансовой пирамиды – в постоянном вложении денег граждан под "очень высокие проценты". Первые вкладчики успевают забрать прибыль, а с остальными расплачиваться уже нечем, и пирамида рушится.

Всего их было три – в 1994 году, 2011-м и 2012-м.

Однако Мавроди обещал расплатиться с обманутыми вкладчиками "МММ", и из пятимиллиардной задолженности он отдал 100 рублей. Что касается пострадавших от деятельности МММ-2011, то для выплат им экс-депутат создал МММ-2012, которая тоже рухнула.