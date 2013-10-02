"Почта России" займется печатью штрафных квитанций ГИБДД

Фото: ИТАР-ТАСС

ФГУП "Почта России" выиграла аукцион на печать и доставку квитанций о нарушении правил дорожного движения в Москве.

В обязанности предприятия будет входить двусторонняя печать постановления, упаковка документа в конверт, доставка этих писем в отделение "Почты России" на Мясницкой, дом 26, откуда они будут рассылаться получателям, пишет газета "Коммерсант".

В торгах, проведенных 30 августа Центром организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД), приняли участие восемь компаний. Максимальная цена контракта составляла 18,9 миллионов рублей. По условиям заявки, до конца этого года требовалось переслать 6,756 миллионов постановлений.

После двух этапов конкурса победителем стала "Почта России", предложившая за работу 12,015 миллионов рублей. Второе место заняло ЗАО "Формс-технолоджи", а третье — ЗАО "Аккорд пост".

По данным аукционной документации, средняя цена по созданию писем и подготовке их к отправке в июне составляла 2,96 рубля за штуку. "Услуга гибридной почты является конкурентоспособной и прибыльной, так как объединяет электронные технологии обработки и печати баз данных с почтовой логистикой",— рассказала заместитель генерального директора "Почты России" Инесса Галактионова.

В настоящее время в Москве установлено более 600 фотокамер автоматической фиксации нарушений ПДД, а к концу года должны появиться еще 200 камер. По данным МВД, в первом полугодии 2013 года в столице центром фото- и видеофиксации было выявлено 3,238 миллиона нарушений, а сумма наложенных штрафов составила 3,1 миллиардов рублей.