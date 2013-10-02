Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября 2013, 11:56

Безопасность

Штраф за проезд по чужой соцкарте в Подмосковье уравняли с московскими

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковное правительство одобрило постановление, согласно которому размер штрафа за неправомерное использование социальной карты жителя Московской области будет таким же, как и в Москве, и составит 2,5 тысячи рублей.

Также новые нормы предполагают штраф в размере 1 тысячи рублей за безбилетный проезд в общественном транспорте.

Перевозчикам придется расстаться с 10 - 50 тысячами рублей за отсутствие расписания на остановках. В пять раз увеличены штрафы за нарушения в сфере параметров перевозки, предусматривающие санкции для перевозчиков в размере от 5 до 500 тысяч рублей.

Министр транспорта Подмосковья Александр Зайцев отметил, что такая норма вводится в регионе впервые, раньше штрафы за безбилетный проезд не были прописаны в законодательстве и, соответственно, не взимались.

Ссылки по теме


Как заявил Александр Зайцев, штрафные санкции могут быть введены уже в нынешнем году после принятия соответствующего закона Мособлдумой.

Сайты по теме


штрафы законопроекты законы наземный транспорт социальные карты мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика