Для водителей-нарушителей могут ввести балльную систему штрафов

Штрафовать водителей будут по балльной системе

Нарушителей ПДД будут лишать прав при помощи балльной системы. За каждый 100 рублей штрафа водителю будет начисляться 1 балл. Если за год накоплено более 200 баллов, то автолюбителя лишат прав на 12 месяцев. Введение балльной системы поддержал профильный комитет Госдумы.

Баллы будут начисляться за повторное нарушение правил ПДД, которое может повлечь за собой угрозу жизни или здоровья, рассказал в эфире "Москва FM" автор поправок, депутат Госдумы, лидер организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.

"Будут учитываться только повторные грубые нарушения: нарушение скоростного режима, проезд на красный, выезд на встречку. Вот за эти неоднократные нарушения будут начисляться баллы", - отметил Лысаков.

При этом нарушение правил стоянки и остановки учитываться не будет. Как отметил депутат, для Москвы эта проблема настолько актуальна, что набрать 200 баллов за эти нарушения можно и за месяц.

В свою очередь руководитель проекта "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль считает, что прежде чем принимать поправку, необходимо искоренить коррупцию среди сотрудников ГИБДД.

"Если не поменять систему с коррупционной составляющей, это будет еще один из рычагов для обогащения нехороших товарищей в форме", - отметил эксперт.

По словам Крохмаля, в борьбе с коррупцией не последнюю роль играют сами автомобилисты: они провоцируют нечистых на руку полицейских и снимают это на видео. В связи с этим многие просто боятся брать взятки.

Внесенный законопроект повышает также минимальный размер штрафа со 100 до 500 рублей, а максимальный - с 5 тысяч до 50 тысяч рублей. Существенно возрастает и ответственность за повторные нарушения. Так, например, за неоднократный проезд на красный свет придется заплатить 5 тысяч рублей или лишиться прав на полгода.

Однако остается не ясно, кто и как будет лишать водителей прав и как будут оформляться накопленные баллы. Ситуацию осложняет тот факт, что многие автомобилисты просто игнорируют "письма счастья".