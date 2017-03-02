Штраф до 40 тысяч рублей предлагают ввести за непропуск машин скорой помощи

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
За непропуск автомобилей экстренных служб предлагают наказывать штрафом до 40 тысяч рублей, сообщила журналистам председатель Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.
По ее словам, сейчас такой вопрос обсуждается в Городской Думе. За подобное нарушение будет предусмотрен штраф либо обязательные работы на срок до 240 часов.
Святенко уточнила, что речь идет не только о машинах скорой помощи, а обо всех транспортных средствах, которые имеют цветографическую окраску. Это в том числе автомобили МЧС, полиции и Следственного комитета.
К этому вопросу вновь обратились после того, как девушка отказалась уступить дорогу машине скорой помощи в Петропавловске-Камчатском.