02 марта 2017, 13:38

Безопасность

Штраф до 40 тысяч рублей предлагают ввести за непропуск машин скорой помощи

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

За непропуск автомобилей экстренных служб предлагают наказывать штрафом до 40 тысяч рублей, сообщила журналистам председатель Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.

По ее словам, сейчас такой вопрос обсуждается в Городской Думе. За подобное нарушение будет предусмотрен штраф либо обязательные работы на срок до 240 часов.

Святенко уточнила, что речь идет не только о машинах скорой помощи, а обо всех транспортных средствах, которые имеют цветографическую окраску. Это в том числе автомобили МЧС, полиции и Следственного комитета.

Ранее с призывом ужесточить наказание за подобные нарушения выступили депутаты Госдумы. Среди предложенных мер – уголовная ответственность, конфискация автомобиля и большой штраф.

К этому вопросу вновь обратились после того, как девушка отказалась уступить дорогу машине скорой помощи в Петропавловске-Камчатском.

