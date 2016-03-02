Бойца ММА оштрафовали за выход на бой с сотрясением мозга

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россиянин Мурад Мачаев нарвался на крупный денежный штраф по итогам поединка со своим соотечественником Александром Сарнавским. Причиной стал выход бойца на ринг с сотрясением мозга, сообщает ТАСС.

Мачаев выплатит промоутерам 300 тысяч рублей. Спортсмен проходил обследование при подготовке к бою, но МРТ была проведена до травмы, факт которой боец предпочел скрыть.

Мачаев заявил, что возмущен штрафом, но признает безответственность своего поступка.

Примечательно, что сам поединок спортсмен выиграл, несмотря на полученную травму. Оспорить результат боя Сарнавский не сможет.

Оба атлета входят в число лучших российских спортсменов в смешанных единоборствах. Мачаев потерпел одно поражение при 18 победах, Сарнавский в 33 боях одержал 30 побед при трех поражениях.