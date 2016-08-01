Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01 августа 2016, 16:18

Безопасность

ФАС возбудила дело из-за незаконной рекламы водки в ТРЦ "Рио"

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Столичное УФАС возбудило дело в отношении компании "Юнион Групп" за нарушение закона о рекламе. Организация владеет торгово-развлекательным центром "Рио" на Дмитровском шоссе, сообщает пресс-служба УФАС по Москве.

Дело возбудили из-за рекламы водки в торговом центре. При этом у владельцев "Рио" лицензия на продажу алкоголя отсутствует.

Жалобу в УФАС подал один из посетителей торгово-развлекательного центра. Ее рассмотрение назначено на 16 августа.

По закону рекламировать водку и крепкие спиртные напитки можно только в стационарных торговых объектах, где они продаются.

