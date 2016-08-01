ФАС возбудила дело из-за незаконной рекламы водки в ТРЦ "Рио"

Фото: ТАСС/Александра Краснова
Столичное УФАС возбудило дело в отношении компании "Юнион Групп" за нарушение закона о рекламе. Организация владеет торгово-развлекательным центром "Рио" на Дмитровском шоссе, сообщает пресс-служба УФАС по Москве.
Дело возбудили из-за рекламы водки в торговом центре. При этом у владельцев "Рио" лицензия на продажу алкоголя отсутствует.
Жалобу в УФАС подал один из посетителей торгово-развлекательного центра. Ее рассмотрение назначено на 16 августа.
По закону рекламировать водку и крепкие спиртные напитки можно только в стационарных торговых объектах, где они продаются.
Сайты по теме