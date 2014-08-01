Летом москвичи реже нарушают правила парковки - замглавы МАДИ

"План города": Андрей Сидоров - об административной дорожной инспекции

В Московской административной дорожной инспекции пришли к выводу, что летом москвичи реже паркуют свои авто под запрещающими знаками, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" замруководителя ведомства Андрей Сидоров.

"Скорее всего, эта тенденция связана с сезонными особенностями, многие отправились в отпуск, однако хочется надеяться, что наша работа тоже на это влияет", - отметил он.

Чиновник также рассказал о том, как пешие инспекторы МАДИ ежедневно получают новую карту с маршрутом работы. Сейчас в столице таких маршрутов около 400, есть они и на присоединенных территориях, при этом их число постоянно растет.

Кроме пеших инспекторов на службе МАДИ состоят автоматические комплексы "ПаркРайт", которые отслеживают ситуацию на дорогах столицы.

Отметим, что с момента начал работы Московская административная дорожная инспекция уже выписала штрафов на сумму более миллиарда рублей.

Ранее издание M24.ru сообщило, что Московская административная дорожная инспекция МАДИ откроет три дополнительных отделения для приема водителей, которые хотят получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля и обжаловать штраф за нарушение правил парковки. Офисы на улицах Миклухо-Маклая, Туристской и Бориса Галушкина появятся осенью. Там установят камеры видеонаблюдения, как и в головном отделении МАДИ в Большом Палашевском переулке.

Отметим, что 2 июля три пункта выдачи разрешений на возврат эвакуированной машины открылись на штрафстоянках по адресам: проезд Энтузиастов, владение 3, улица Дубовая Роща, владение 7 и улица Шеногина, владение 3. Это потребовалось в связи с ростом очередей в Большом Палашевском переулке. Узнать о местонахождении задержанного автомобиля можно по телефону: +7 (495) 539-22-99. Офисы работают круглосуточно.

Напомним, с 15 сентября 2013 года в Москве действует платная эвакуация. За перемещение легкового автомобиля на спецстоянку водитель должен заплатить от 3 до 7 тысяч рублей в зависимости от массы машины. Кроме того, штраф за неправильную парковку составляет 3 тысячи рублей, а если авто простояло на стоянке более суток, то за каждый следующий день придется платить 1 тысячу рублей. С 1 августа в столице будет расширена зона платной парковки. В нее войдут 153 улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцом. Тариф составит 40 рублей в час.