Госинспекция оштрафовала лагерь "Сямозеро" на 505 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Государственная инспекция труда в республике Карелия по итогам проверки оштрафовала оздоровительный лагерь "Парк-отель "Сямозеро" на 505 тысяч рублей за ряд нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что работодатель неправомерно заключил с 39 работниками договоры на оказание услуг. Документы, подтверждающие у работников соответствующую квалификацию, а также справки о наличии или отсутствии судимости отсутствовали.

Работники не обучались оказанию первой помощи, с ними не проводился инструктаж по охране труда. Трудовой коллектив лагеря не обеспечили медосмотром, включая обязательные психиатрические освидетельствования.

Работодатель не назначил лиц, ответственных за безопасность людей на водных объектах во время соревнований, водных праздников, экскурсий и других массовых мероприятий. Кроме того, эти мероприятия не были согласованы с органами, контролирующими использование водных объектов.

На береговой линии отсутствовали стойки с предупреждающими надписями и с вывешенными на них спасательными средствами, а находящиеся под напряжением электрические щиты не были закрыты на замок.

Лагерю выдали предписание, требующее устранить выявленные нарушения.

Следствие не будет перекладывать вину в ЧП на Сямозере на инструкторов

18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе республики. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули. 14 детей погибли, еще 33 ребят удалось спасти. В минувшую пятницу в Москве прошли похороны детей, погибших на Сямозере.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Директору "Парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой и ее заместителю Вадиму Виноградову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Руководителю Роспотребнадзора по республике Карелия Анатолию Коваленко предъявлено обвинение по статье "Халатность".