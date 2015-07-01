Штраф для нелегальных перевозчиков могут увеличить до полумиллиона рублей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Штраф для нелегальных перевозчиков, работающих в столице, могут увеличить до полумиллиона рублей. Такой законопроект был внесен на рассмотрение Мосгордумы, сообщается на сайте городского парламента.

Уточняется, что водители будут платить штраф в размере 4 тысяч рублей, должностные лица – 30 тысяч, а вот юрлица – уже 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения придется заплатить 5 тысяч, 50 тысяч рублей и один миллион рублей соответственно.

Кроме того, перевозки с нарушением заранее установленного маршрута также будут караться штрафов в одну или две тысячи рублей.

Согласно пояснительной записке, "принятие закона позволит снизить случаи осуществления нелегальных пассажирских перевозок, создающих угрозу жизни и здоровью пассажиров".

В первом чтении документ планируют рассмотреть 8 июля. Отметим, что сейчас штраф за эксплуатацию несогласованных маршрутов составляет 4 тысячи рублей для граждан и должностных лиц и 50 тысяч рублей – для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили увеличить штрафы для нелегальных таксистов в шесть раз – с 5 до 30 тысяч рублей, соответствующий законопроект ГД рассмотрит уже осенью.

При этом за повторное нарушение у водителей также будут забирать права на срок до полугода. По мнению авторов документа, сейчас около 60% таксистов работают в "тени", и ужесточение наказания вынудит нелегальных извозчиков получать лицензии.

Помимо этого, не все водители готовы платить за перекраску авто в связи с введением единого цвета такси - покраска одной машины может обойтись в 50 тысяч рублей. Вместе с тем депутаты хотят снизить штрафы для легальных таксистов - за нарушение правил извоза они заплатят максимум 5 тысяч рублей.