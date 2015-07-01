За беспокоящие звонки и SMS могут ввести штрафы

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий ответственность за причинение беспокойства средствами связи. Соответствующий законопроект опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Под причинением беспокойства средствами связи понимаются телефонные звонки, SMS (в том числе анонимные), а также сообщения по телеграфу, почте, электронной почте или через социальные сети, с оскорблениями человека или его родственников или угрозами, способными вызвать у него опасения за безопасность – его и родственников.

Кроме того, в эту категорию попадают систематические телефонные звонки или SMS без намерения осуществить разговор.

В документе отмечается, что причинение беспокойства средствами связи должно наказываться наложением административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 50 тысяч рублей; на юридических лиц – 100 тысяч рублей.

В пояснительной записке к документу говорится, что законодательство ряда иностранных государств содержит соответствующие охранительные правовые нормы. Так, в США данные нормы закреплены в региональном законодательстве штатов.

Например, пункт Уголовного кодекса Алабамы предусматривает юридическую ответственность за причинение беспокойства средствами связи.

В свою очередь, член комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Рафаэль Марданшин считает маловероятным принятие этого законопроекта, пишет ТАСС.

"Такая проблема существует, но, думаю, что введением уголовной ответственности именно в таком виде, как предлагается в законопроекте, будет не совсем правильно, и эта инициатива, вероятно, не будет поддержана", – сказал Марданшин. Он добавил, что будет трудно отделить тех, кто производит звонки и sms-рассылки оправданно, от тех, кто делает это из хулиганских побуждений.