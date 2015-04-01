Более 100 камер будут фиксировать объезды заторов по обочине на МКАД

За объезжающими заторы по обочине на МКАД будут следить видеокамеры

С апреля более 100 камер фотовидеофиксации будут фиксировать нарушения, связанные с объездом заторов по обочине на МКАД.

Также снимать нарушителей будут передвижные комплексы видеофиксации, сообщает телеканал "Москва 24". Новые меры призваны помочь предотвращать автомобильные аварии и находить виновных в ДТП на обочине.

По словам замначальника отдела центра автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения ГИБДД Владимира Карпова, происшествия на обочине – один из наиболее опасных видов ДТП, который, как правило, приводит к очень тяжким последствиям.

"Водители по той или иной причине останавливаются на обочине – автомобиль сломался, долить охлаждающую жидкость, позвонить по телефону: есть объективные причины", – говорит Карпов.

По его словам, правила дорожного движения разрешают съезд на обочину в соответствующих местах, однако находятся водители, которые объезжают по обочине пробку или пытаются объехать поток с большей скоростью.

"Они выезжают на обочину и пытаются обогнать весь поток, в то время как там стоит сломанное или по какой-то иной причине остановленное транспортное средство. Происходит столкновение", – сказал замначальника отдела.

На данный момент штраф за проезд по обочине составляет 1,5 тысячи рублей.

Ранее первый замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Ходаков заявил, что видеокамеры начнут фиксировать проезд по обочинам на вылетных магистралях.

"Контроль за движением по обочинам будет расширен на вылетных магистралях, особенно на тех участках, которые проходят по Новой Москве, то есть на Киевском и Калужском шоссе и прилегающих магистральные дороги. Сейчас там уже работают передвижные комплексы в тестовом режиме, с апреля начнется работа в нормальном рабочем режиме", – пояснил он.