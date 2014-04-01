Форма поиска по сайту

01 апреля 2014, 09:57

Безопасность

СМИ будут штрафовать за публикацию ложной информации

Минкомсвязь подготовила поправки в КоАП, по которым СМИ будут штрафовать за конфликты, вспыхнувшие из-за публикаций.

Как пишет "Коммерсантъ", ответственность вводится за изготовление и распространение продукции, содержащей ложную информацию и повлекшую за собой конфликт на расовой или национальной почве.

Так, для граждан штрафы будут в размере 10–30 тысяч рублей, должностных лиц — 50–100 тысяч рублей, юридических лиц — 20–200 тысяч. Кроме штрафа, вводится конфискация тиража печатного издания.

При этом эксперты говорят, что доказать возникновение конфликта из-за конкретного материала почти невозможно. "Согласно законопроекту, предлагается проводить экспертизу не текста, а причинно-следственной связи между текстом и возникновением конфликта, а это практически невозможно", - считает глава фонда "Общественная экспертиза" Игорь Яковенко.

Также он сказал, что эта поправка "избыточна", потому что статьей 4 закона о СМИ, а также УК и УПК прямо запрещены унижение по национальному признаку, сеяние межнациональной и расовой вражды.

