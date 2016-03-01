ФАС раскрыла картельный сговор на 144 млн рублей

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Московское УФАС России раскрыло картельный сговор, участники которого выиграли в 12 аукционах и получили около 144 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Предприятия "Спецмашиностроение. Монтажное управление № 7" и "Специализированное управление – 177" договорились между собой об установлении минимальный цен на торгах.

Благодаря сговору, организации выиграли аукционы на общую сумму 144 миллиона рублей. Предметами торгов были: капитальный ремонт шахты лифта в Академическом музыкальном колледже, уборка парковочных пространств в Зюзине, благоустройство дворовых территорий Нагорного и Таганского районов, замена лифтовой кабины и лифтового оборудования в терапевтическом корпусе больницы и в здании МТУ Ростехнадзора и другие работы.

"Специалистами управления установлено, что коммерческие организации, конкурируя между собой при участии в торгах, действовали в интересах друг друга – обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру. Такие действия возможны только в случае кооперации и консолидации и осуществляются для достижения единой для всех цели, в данном случае, – для поддержания цен на торгах", – отмечают в пресс-службе УФАС.

Антимонопольщики признали "Спецмашиностроение. Монтажное управление № 7" и "Специализированное управление – 177" нарушившими закон о защите конкуренции и оштрафовали организации.

До этого под подозрение в картельном сговоре попали 16 цифровых ретейлеров. ФАС заподозрила"Евросеть", "Связной", "Эльдорадо", "Техносила", re:Store, "Билайн" ("Вымпелком"), "Мегафон", "Мобиленд" (сеть "Ноу Хау") и Ozon.ru в сговоре при образовании цен на продукцию Apple. Также служба проверяла Apple Store.

Сотрудники ФАС выяснили, что стоимость смартфонов iPhone 6S и iPhone 6S Plus в данных магазинах была практически идентичной. После запуска новой линейки цены на продукцию шестого поколения iPhone отличались максимум на 9 рублей. По мнению специалистов, это указывает на то, что цены устанавливались компаниями в картельном сговоре.

В случае доказательства факта сговора, подозреваемые должны будут выплатить штраф в размере от 1 до 15 процентов от продаж iPhone 6S и iPhone 6S Plus за минувший год.

Расследование дела пока не завершено.