01 февраля 2017, 14:40

Безопасность

Штраф за санкционную продукцию может составить до 100 тыс рублей

Фото: Пресс-служба Россельхознадзора

Роспотребнадзор опубликовал законопроект о внесении в административный кодекс статьи за реализацию, хранение и транспортировку санкционных продуктов. Посмотреть его можно на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

За нарушение правовой нормы предусматривается штраф от трех до пяти тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 50 тысяч – для должностных лиц и ИП и до 100 тысяч рублей – для юридических лиц.

Все случаи также предусматривают конфискацию продукции.

Нынешнее распоряжение правительства о введении продэмбарго действует до 31 декабря 2017 года. В соответствии с документом, в Россию запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн

В ноябре прошлого года в список санкционных продуктов попала соль.

штрафы продукты законы санкции

