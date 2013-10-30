Световое шоу организуют для гостей парка Горького в Новый год

В ночь с 31 декабря на 1 января посетителей парка имени Горького ждет световое шоу и грандиозная дискотека. На большой площадке установят 12 прожекторов, которые будут зажигаться под бой курантов.

"Каждый месяц нужно понять и прочувствовать. Поэтому по периметру площадки, где будут отмечать Новый год установят прожекторы. Когда пробьет 12, все они будут гореть, и начнется шоу с участием актеров", - рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" директор парка имени Горького Ольга Захарова.

Кроме того, посетители катка смогут увидеть живой огонь. Гореть он будет весь сезон на площадке рядом с Фонтанной площадью. В этой лаунж-зоне можно расслабится, погреть руки у костра, отведать жареных сосисок, рыбу и паэлью, а еще выпить чаю из настоящего русского самовара. Кстати, чай обещают заваривать из еловых шишек.

Добавим, что 15 ноября в парке Горького откроется каток. Посетителей обещают удивить эффектом северного сияния. Достичь его планируют за счет светодиодов, вмонтированных в лед. Для детей организуют отдельную ледовую площадку.