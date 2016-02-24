Бекмамбетов собирается запустить реалити-шоу в соцсети "ВКонтакте"

Фото: ТАСС/Владимир Родионов

Известный российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов планирует создать новое реалити-шоу "На экране". Программа будет транслироваться в соцсети "ВКонтакте", на видеохостинге RuTube и по Skype, сообщает издание "Дни.Ру".

Шоу запустят в марте этого года. Восьмерых участников программы запрут в маленьких комнатах с минимальным запасом одежды и пищи, но без денег. Чтобы заработать себе еду, участники будут выполнять задания зрителей, полученные через соцсети или по Skype.

Каждую неделю подписчики будут выбирать, кого исключить из проекта.