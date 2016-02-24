Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля 2016, 12:22

Шоу-бизнес

Бекмамбетов собирается запустить реалити-шоу в соцсети "ВКонтакте"

Фото: ТАСС/Владимир Родионов

Известный российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов планирует создать новое реалити-шоу "На экране". Программа будет транслироваться в соцсети "ВКонтакте", на видеохостинге RuTube и по Skype, сообщает издание "Дни.Ру".

Шоу запустят в марте этого года. Восьмерых участников программы запрут в маленьких комнатах с минимальным запасом одежды и пищи, но без денег. Чтобы заработать себе еду, участники будут выполнять задания зрителей, полученные через соцсети или по Skype.

Каждую неделю подписчики будут выбирать, кого исключить из проекта.

Ссылки по теме


шоу сериалы реалити-шоу

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика