Фестиваль "Круг света" открылся в Москве

Московский международный фестиваль "Круг света" открылся в столице светомузыкальным представлением на фасаде здания МГУ на Воробьевых горах, сообщает телеканал "Москва 24".

На церемонии открытия присутствовали заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко и ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

Для зрителей показали спектакль "Безграничный МГУ" об истории университета и мультфильм "Хранитель" о приключениях Волчонка и Альбатроса, которые спасали землю от духа огня.

После завершения показа на Воробьевых горах состоялся грандиозный фейерверк – десять тысяч залпов за 15 минут.