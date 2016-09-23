Фестиваль "Круг света" открылся в Москве

Московский международный фестиваль "Круг света" открылся в столице светомузыкальным представлением на фасаде здания МГУ на Воробьевых горах, сообщает телеканал "Москва 24".
На церемонии открытия присутствовали заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко и ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.
Для зрителей показали спектакль "Безграничный МГУ" об истории университета и мультфильм "Хранитель" о приключениях Волчонка и Альбатроса, которые спасали землю от духа огня.
После завершения показа на Воробьевых горах состоялся грандиозный фейерверк – десять тысяч залпов за 15 минут.
На стенах Ломоносовского университета можно будет увидеть два мультимедийных пиротехнических шоу – "Безграничный МГУ" и "Хранитель".
На ВДНХ Главную аллею и Павильон №1 посвятят Году российского кино. 3D-проекция о нашем кино будет сопровождаться выступлением арт-группы "Хор Турецкого".
Фасад Большого театра украсят работы участников конкурса "Арт Вижн Классик" 2016.
На Гребном канале в Крылатском мультимедийное пиротехническое шоу покажут на специально возведенном экране высотой более 50 метров.
Более подробное расписание всех мероприятий можно найти на официальном сайте фестиваля.
На время проведения фестиваля изменены маршруты общественного транспорта. Для автомобилистов также будут действовать ограничения.