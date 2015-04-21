"Кухня", "Сладкая жизнь", "СашаТаня": почему зрители любят отечественные ситкомы

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Бум комедийных сериалов в России начался в 2000-х годах с "Моей прекрасной няни" с Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым в главных ролях. С тех пор ситкомы уверенно закрепились в эфирной сетке развлекательных каналов.

Несмотря на то, что на долю сериалов приходится немало неодобрительных отзывов со стороны критиков, зрители их любят. Этой весной и осенью на экранах выйдет сразу несколько новых сезонов популярных отечественных сериалов: "СашаТаня", "Кухня", "Сладкая жизнь". Мы попросили известного кинокритика Ивана Кудрявцева прокомментировать проекты и ответить на вопрос – почему они нужны зрителю.

Мнение эксперта Если сериалы снимают, то на них есть спрос, значит, люди смотрят этот продукт увлеченно – иначе бы это просто не снимали. По его мнению, любой телепродукт несет информацию – и человек может обратить ее как на пользу, так и на вред. Подобные сериалы часто ругают, но сейчас трудно создать что-то такое для телевидения, чтобы это вызвало только одобрение.

"СашаТаня": создатели сериала применили сильный ход

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Сериал "СашаТаня" - это спин-офф популярного когда-то сериала "Универ". В центре сюжета - супруги Саша и Таня Сергеевы, которые познакомились в общежитии университета. В новом сезоне трудности остались позади: общага, съемное жилье и бессонные ночи у колыбели сынишки. Сын олигарха Сильвестра Андреевича Саша получил высокооплачиваемую работу, забыл об экономии и беспокойных ночах. Он даже привык к регулярным ипотечным платежам за квартиру в новом жилом комплексе. Казалось бы, теперь молодая семья должна жить спокойно. Но герои столкнутся с другими проблемами – например, Саше предстоит не просто найти способ избежать романа на работе, но и не оказаться из-за этого уволенным.

Однако главным героем нового сезона станет новорожденная дочка Сильвестра и его жены Евы. Ради того, чтобы провести с малышкой несколько лишних минут, счастливый отец готов пожертвовать миллиардными сделками. Поэтому вполне обоснованно называет ребенка "моя золотая".

Мнение эксперта Сериал снят в здоровом ключе современной комедии. В случае с Сильвестром Андреевичем создатели сериала показали как ради семьи можно поступиться даже очень важными рабочими делами. Семья и любовь – ценности, которые должны стоять выше карьеры и создатели сериала всячески стремятся это доказать.

"Сладкая жизнь": внимание концентрируется на сложной ситуации

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В центре истории "Сладкой жизни" – успешные москвичи Марк, Игорь Андреевич, Наташа, Лера, Вадим и Юля. Все изменилось, когда в их жизни появилась Саша – одинокая мать из Перми, которая зарабатывает деньги танцами go-go.

"Во втором сезоне было сложно сохранить всех старых персонажей и добавить новых - не менее интересных и продуманных", - рассказали M24.ru в пресс-службе телеканала. Зрители увидят дядю Марка – генерала МВД Анатолия, который влюбится в Леру; мануального терапевта Сергея – поклонника Наташи с сайта знакомств; а также однокурсницу Игоря, которая влюблена в него со студенческих времен.

На протяжении всего сезона герои постараются понять, совместим ли брак и свободные отношения, как разобраться с прошлым и многое другое.

Мнение эксперта Жизнь – сложна и прекрасна в своем многообразии. Также есть много ситуаций, с которыми человек сталкивается. И если девушка талантливо, красиво танцует, дарит людям красоту в танце, учит интересным танцевальным движениям во время дискотеки, то ничего предосудительного я в этом не вижу. Создатели сериала, скорее всего, тоже. Я думаю, они концентрируют внимание на сложной жизненной ситуации человека. И, чтобы за его судьбой было интереснее наблюдать, ему придумывают необычную профессию.

"Кухня": звезды поднимают рейтинги

Фото: пресс-служба телеканала СТС

"Кухня" - сериал о комичных и драматичных историях коллектива элитного ресторана французской кухни "Claude Monet". Все начинается тогда, когда Максим Лавров приезжает из Воронежа в Москву, лелея мечту стать шеф-поваром. В ресторане он знакомится с арт-директором Викой, и влюбляется в нее.

Прошлый сезон закончился провалом Виктора Баринова на телебитве за место шефа ресторана "Клод Моне", расставанием Вики и Макса и поломанной рукой Дэна. В пятом создатели сериала обещают поправить печальное положение…

Съемки первой уличной сцены начались как раз у входа в "Клод Моне". Работники съемочной группы устроили на площадке метель из искусственного снега и вентилятора – нужно же как-то решить проблему, если настоящего снега нет. Режиссер Антон Федотов обещает, что серии нового сезона будут такими же яркими и захватывающими, как и в прошлом.

Кроме того, по словам Федотова, в новом сезоне "Кухни" вся команда перейдет работать в новый ресторан при шикарном бутик-отеле. У шефа появится заклятый враг в виде управляющего отеля Михаила Джековича – его сыграл Григорий Сиятвинда. Также появится очаровательная хозяйка отеля Элеонора в исполнении Елены Ксенофонтовой. По традиции будет и камео звезд – таких как Леонид Агутин и Иосиф Пригожин.

Главная красавица сериала – Елена Подкаминская – появилась перед камерами с большим животом. Дело в том, что ее персонаж Вика готовится стать мамой. К слову, сама Елена не так давно пережила это состояние – у нее растет маленькая дочь. Поэтому актрисе не составило труда вспомнить, как она ходила и сидела, будучи беременной. Единственное отличие в том, что ее героиня не собирается отказываться от высоких шпилек. Кроме того, по сюжету она не может помириться с отцом своего ребенка Максимом - в том числе их отношения портятся из-за его измен.

"В жизни я придерживаюсь раздельного питания, а по сценарной задумке беременной Вике нужно было аппетитно есть бараньи ребрышки и заедать их салатом, - рассказала M24.ru Подкаминская. – И после девяти дублей и девяти съеденных ребрышек мне еще нужно было расправиться с десертом!"

Мнение эксперта Появление звезд в эпизодах несомненно поднимает рейтинги сериалов. К тому же это не должно нести в себе больших финансовых затрат – это взаимовыгодная история. Что касается постоянных ссор главной любовной пары – нельзя воспринимать их как руководство к действию. Но как добрый дружеский совет о том, как выпутаться из сложной ситуации – да. И чем больше таких выходов будет показывать кинопроизведение, тем полезнее это будет для общества

Ирина Левкович