В столице вновь покажут уникальное представление Aluminium Show

Фото: ИТАР-ТАСС

С 22 марта по 9 апреля в концертном зале "Космос" состоятся новые выступления уникального Aluminium Show. В прошлом году российская премьера проекта стала настоящей сенсацией - его посетили несколько десятков тысяч человек.

Aluminium Show — это красивое представление для всей семьи, в котором соединены современная хореография, безумно красивые визуальные эффекты и уникальные декорации. К тому же актеры шоу постоянно взаимодействуют со зрителями, начиная с самого фойе.

Основная идея представления - использование переработанного сырья различных предприятий. Из него изготовлены не только костюмы актеров и сценическое оборудование, но также и предметы, до которых можно дотронуться непосредственно во время выступления.

Всего же шоу существует уже 10 лет, и за это время его увидели более миллиона зрителей по всему миру, включая США, Великобританию, Израиль, Бразилию и Аргентину.

В 2008 году, после выступления на фестивале искусств Fringe в Эдинбурге, критики назвали Aluminium Show одним из самых удивительных представлений. А на фестивале Vaison La Dance в Провансе зрители на протяжении целого часа благодарили артистов овациями.

Также знаменитый футболист Диего Марадона приглашал артистов в свое ток-шоу в Аргентине. На его взгляд, это лучше показанное по телевидению представление.

Стоимость билетов на уникальное представление - от 900 рублей.

