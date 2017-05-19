Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая 2017, 14:17

Шоу-бизнес

Джонни Депп выразил желание сыграть Трампа

Фото: m24.ru

Голливудский актер Джонни Депп готов сыграть президента США Дональда Трампа в комедийном шоу Saturday Night Live. Об этом сообщает Variety.

О своем намерении актер заявил в телепередаче "Шоу Эллен ДеДженерес". Депп уже играл президента США в пародийном фильме проекта Funny or Die. В ленте "Деловое искусство Дональда Трампа" рассказывается о жизни 69-летнего миллиардера.

По словам ДеДженерес, Депп отлично справился с этой ролью.

Кроме того, Депп шокировал телеведущую, когда признался, что не видел знаменитую пародию актера Алека Болдуина на Трампа в SNL.

ДеДженерес также поинтересовалась, хочет ли Депп играть Трампа в телевизионном шоу Saturday Night Live, если Болдуин прекратить сниматься в этой роли.

Джонни Депп сказал, что хотел бы сыграть американского президента, а затем отшутился: "К тому моменту Болдуин выполнит всю работу, и он может просто его копировать".

Алек Болдуин – американский актер, кинорежиссер, обладатель премий "Золотой глобус" и "Эмми". В популярном телешоу Saturday Night Live актер регулярно предстает в образе президента США Дональда Трампа.

Saturday Night Live является одним из старейших американских шоу, оно впервые вышло в эфир в 1975 году.

шоу Джонни Депп комедии съемки Дональд Трамп новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика