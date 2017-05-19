Джонни Депп выразил желание сыграть Трампа

Фото: m24.ru
Голливудский актер Джонни Депп готов сыграть президента США Дональда Трампа в комедийном шоу Saturday Night Live. Об этом сообщает Variety.
О своем намерении актер заявил в телепередаче "Шоу Эллен ДеДженерес". Депп уже играл президента США в пародийном фильме проекта Funny or Die. В ленте "Деловое искусство Дональда Трампа" рассказывается о жизни 69-летнего миллиардера.
По словам ДеДженерес, Депп отлично справился с этой ролью.
Кроме того, Депп шокировал телеведущую, когда признался, что не видел знаменитую пародию актера Алека Болдуина на Трампа в SNL.
ДеДженерес также поинтересовалась, хочет ли Депп играть Трампа в телевизионном шоу Saturday Night Live, если Болдуин прекратить сниматься в этой роли.
Джонни Депп сказал, что хотел бы сыграть американского президента, а затем отшутился: "К тому моменту Болдуин выполнит всю работу, и он может просто его копировать".
Saturday Night Live является одним из старейших американских шоу, оно впервые вышло в эфир в 1975 году.