Ледовое шоу онлайн: Татьяна Навка и Роман Костомаров в "Щелкунчике"

Фото: m24.ru

С 12 декабря по 11 января Пушкинская площадь будет наводнена праздничными огнями, ледяными скульптурами и горками. Здесь можно будет погладить северного оленя, посетить мышиную кухню и повстречаться со сказочными героями. На большом бесплатном катке 18 декабря покажут ледовое шоу "Щелкунчик" с участием Татьяны Навки и Романа Костомарова. Перед началом с приветственным словом выступит Алексей Немерюк.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 17.00.