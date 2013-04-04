В столичном Доме музыки пройдет мировая премьера шоу "Танец любви"

Фото: пресс-служба Дома музыки

5 апреля в Международном Доме музыки состоится мировая премьера шоу "Танец Любви". Поставил его американский хореограф Талят Тарсинов - признанный профессионал бальных танцев.

В необычном спектакле о любви соединены бальные танцы и художественное слово. Письма и сообщения влюбленных проживут на сцене разные стадии любви: зарождение чувства, драматический разрыв и, конечно же, преодолевшая все испытания любовь в финале.

"В этом проекте мне хочется показать людям, что бальный танец – это глубокий и содержательный вид искусства, природа которого построена на взаимоотношениях мужчины и женщины", - заявил Тарсинов.

История любви состоит из 22 рассказов, причем в каждом из них зритель может узнать себя.

"Вне зависимости от времен и столетий, в своих посланиях люди чаще всего пишут о любви, о чувствах, и при этом неважно, сколько им лет. Мы решили выразить свою любовь в танце, не прибегая к большому количеству слов и объяснений - говорит автор идеи Лейла Адамян.

Участники шоу - чемпионы мира по бальным танцам, победители и призеры международных танцевальных соревнований.

Начало представлений – в 18:00 и 21:00.