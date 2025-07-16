Восемь знаменитостей, потративших целое состояние на странные покупки

Криштиану Роналду потратил десятки тысяч долларов на свою копию из воска, Леди Гага – на сигнализацию от привидений, а Ким Бейсингер и вовсе выложила 20 миллионов долларов за целый город. О самых эксцентричных покупках знаменитостей расскажет Москва 24.

Криштиану Роналду

Фото: AP Photo/Michael Probst

В 2015 году португальский футболист потратил 30 тысяч долларов на изготовление у скульптора Майкла Вэйда восковой копии себя. На такой поступок Криштиану вдохновила его статуя, которая была установлена в мадридском Музее восковых фигур в 2013 году. Роналду заказал для себя точную копию экспоната и установил ее на вилле в Испании.

Кроме того, СМИ сообщали, что спортсмен нанял стилиста, чтобы тот раз в месяц ухаживал за восковым "Криштиану" в мадридском Музее. В основном в обязанности специалиста входило следить за прической экспоната, которая сделана из натуральных волос, поставляемых из Индии. Во сколько Роналду обходились услуги стилиста для его воскового двойника, в СМИ не сообщалось.

Леди Гага

Фото: Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Певица никогда не скрывала свою необычную фобию: она боится домовых и призраков. Знаменитость даже была уверена, что у нее был постоянный и очень настойчивый паранормальный "поклонник" Райан, который якобы преследовал ее месяцами.

Чтобы обезопасить себя от потусторонних сил, в 2012 году Леди Гага приобрела специальный детектор привидений – своеобразную сигнализацию, которая реагирует на присутствие сверхъестественного. СМИ сообщали, что на девайс певица потратила 50 тысяч долларов.

Jay-Z

Фото: AP Photo/Julio Cortez

В 2011 году американский рэпер закатил вечеринку в честь выхода совместного с Канье Уэстом альбома. По этому случаю музыкант решил не скупиться на угощения для гостей. По данным журналистов, только на шампанское супруг Бейонсе потратил четверть миллиона долларов, а также оставил официантам, работавшим на мероприятии, щедрые чаевые – 50 тысяч.

Бейонсе

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

К слову, супруга Jay-Z тоже не привыкла экономить, тем более на себе. По данным СМИ, в гардеробе Бейонсе есть леггинсы за 100 тысяч долларов. Вещь выполнил бренд Balenciaga по заказу самой певицы, которая пожелала, чтобы изделие было сделано из тончайших золотых пластин. Правда, по информации журналистов, эксклюзивную вещь исполнительница надела лишь однажды – на премию BET Awards в 2007 году.

Александр Кокорин и Павел Мамаев

Фото: legion-media.com/Комсомольская Правда/PhotoXPress.ru/Владимир Веленгурин

В 2016 году футболисты сборной России решили отдохнуть с еще большим размахом, чем Jay-Z. Спортсмены устроили вечеринку в одном из клубов Монте-Карло, для гостей которой было заказано 500 бутылок шампанского. По данным СМИ, стоимость одной бутылки составляла 500 евро, то есть всего на игристое российские спортсмены потратили 250 тысяч.

Правда, некоторые СМИ со ссылкой на хозяина заведения писали, что счета оплачивали не Мамаев с Кокориным. Однако такое оправдание не спасло оскандалившихся футболистов от гнева общественности.

Ким Бейсингер

Фото: Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Американская актриса решилась на опрометчивый поступок еще в далеком 1989 году. Знаменитость раскошелилась на покупку города Бразелтон в штате Джорджия. По данным СМИ, Ким выложила за него 20 миллионов долларов. Журналисты сообщали, что Бейсингер хотела превратить город в туристическую мекку. Кроме того, звезда планировала построить там центр кинопроизводства и организовать кинофестиваль, словом, построить собственный Голливуд.

Однако актриса столкнулась с финансовыми трудностями, из-за которых через пять лет продала город, причем всего за 1 миллион долларов.

Валя Карнавал

В 2023 году в беседе с одним из телеграм-каналов блогер призналась, что в ее жизни была бесполезная и дорогая покупка. Валя потратила на брелок от Balenciaga 64 тысячи рублей. Безделушка красуется на ключах знаменитости и представляет собой коллаж из четырех фото собак в пластмассовой рамке.