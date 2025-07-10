Пять звезд, которые потеряли многомиллионные состояния

Большие гонорары и мировая известность не всегда обеспечивают безбедный образ жизни. Кто из звезд терял целые состояния и почему – в материале Москвы 24.
Аль Пачино
Обладатель премии Оскар остался практически без денег в 70 лет, когда доверился бухгалтеру-мошеннику. В своих мемуарах Sonny Boy актер раскрыл, что был "на мели" и потерял 50 миллионов долларов. При этом знакомые знаменитости еще в 2011 году предупреждали: бухгалтеру доверять не стоит.
Пока актер жил выше своего дохода, тратя деньги на аренду шикарного дома в Беверли-Хиллз, целый этаж отеля Dorchester в Лондоне, полеты на самолете бизнес-класса и туры по Европе, за его спиной строилась финансовая пирамида.
При этом до банкротства актер тщательно выбирал роли, поэтому брался только за те фильмы, которые ему подходят. Однако после конца его роскошной жизни выбирать не пришлось: предложения поступали все реже, а гонорары были меньше. Таким образом, Аль Пачино снялся в комедии "Такие разные близнецы" с Адамом Сэндлером, а после принял участие в рекламе кофе.
Помимо этого, Пачино продал один из двух домов, а также прекратил выступать в университетах и колледжах бесплатно.
Николас Кейдж
В свое время Николас Кейдж был одним из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда: по данным СМИ, с 1996 по 2011 год он заработал около 150 миллионов долларов.
Однако сохранить состояние не удалось – актер оказался ярым поклонником странных покупок. Например, он приобрел череп динозавра за 276 тысяч долларов, который в результате оказался краденым, и его пришлось вернуть. Также актер отдал по 150 тысяч долларов на домашнего осьминога и первый комикс о Супермене.
Помимо этого, Николас Кейдж приобрел Lamborghini покойного шаха Ирана за 450 тысяч долларов, дом с "привидениями" ЛаЛори в Новом Орлеане за 3,4 миллиона, 15 резиденций и необитаемый остров на Багамах.
Таким образом, Николас Кейдж быстро растратил свое состояние, столкнулся с конфискацией части недвижимости и задолжал налоговой службе США миллионы долларов. Сегодня актер берется практически за любые проекты, чтобы расплатиться с долгами.
Майк Тайсон
Майк Тайсон объявил себя банкротом в 2003 году, заработав перед этим сотни миллионов долларов, сообщил Forbes.
Жажда роскошной жизни привела к тому, что боксер скупал экзотических животных, недвижимость, дорогие машины, одежду и украшения. Одной из последних его покупок перед банкротством стала золотая цепь с бриллиантами за 173 тысячи долларов.
Майк Тайсон назвал одной из причин своего финансового краха мошенничество со стороны промоутера Дона Кинга и попросил его вернуть 100 миллионов долларов. Кроме того, боксер не всегда оплачивал взятые в кредит дорогостоящие покупки, а также задолжал юридическим фирмам. Звезде удалось восстановить свое положение только через 10 лет с помощью выпущенной биографии "Беспощадная истина" и съемок в фильмах.
Ким Бейсингер
Еще до того, как получить Оскар в 1998 году за фильм "Секреты Лос-Анджелеса", звезде Голливуда пришлось объявлять о банкротстве в 1993-м. Причиной этому стал отказ от участия в фильме "Елена в ящике", который сняла кинокомпания Main Line Pictures. Свое решение Бейсингер мотивировала тем, что в фильме были обнаженные сцены. Она же рассматривала участие в кинокартинах только с "художественной", а не откровенной наготой.
В итоге кинокомпания потребовала взыскать со звезды неустойку в 8,1 миллиона долларов, тогда как на момент судебной тяжбы состояние актрисы оценивалось в 5,4 миллиона. В результате ей пришлось продать здание городского банка, который она приобрела для создания культурного центра, чтобы погасить долг.
Джонни Депп
Джонни Депп тоже быстро растратил свое огромное состояние: по данным СМИ, с 2003 по 2016 год он заработал около 650 миллионов долларов. Например, около 30 тысяч долларов он ежемесячно тратил на вино, платил по 300 тысяч персоналу, 150 тысяч на семейные расходы и еще 200 – на частный самолет, сообщил CNBC. Кроме того, в 2004 году Депп купил цепь островов на Багамах, а также 14 домов и деревню во Франции.
Однако актер подозревал в растрате заработанных средств и компанию The Management Group (TMG), которая занималась его финансами с 1999 года. Впоследствии Депп подал на них в суд.
При этом TMG отправила встречный иск, приписав Деппу психическое расстройство. Компания утверждала, что заболевание и является основанием больших трат актера. Однако суд отклонил этот аргумент и не признал его причиной финансовых потерь звезды.
Также финансовое состояние актера пострадало после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд, сообщил The New York Times. Когда она обвинила Деппа в домашнем насилии, киностудии стали отказываться от сотрудничества с ним. Таким образом, актер потерял 22,5 миллиона долларов, когда его исключили из шестой части "Пиратов Карибского моря", и не получил 16 миллионов из-за отстранения от участия в третьей части франшизы "Фантастические твари". При этом за независимый фильм "Великий" Деппу выплатили только 3 миллиона, так как пришлось урезать часть своего гонорара.