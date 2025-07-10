Пять звезд, которые потеряли многомиллионные состояния

Большие гонорары и мировая известность не всегда обеспечивают безбедный образ жизни. Кто из звезд терял целые состояния и почему – в материале Москвы 24.

Аль Пачино

legion-media.com/ZUMA Press Wire/David Becker

Обладатель премии Оскар остался практически без денег в 70 лет, когда доверился бухгалтеру-мошеннику. В своих мемуарах Sonny Boy актер раскрыл, что был "на мели" и потерял 50 миллионов долларов. При этом знакомые знаменитости еще в 2011 году предупреждали: бухгалтеру доверять не стоит.

Пока актер жил выше своего дохода, тратя деньги на аренду шикарного дома в Беверли-Хиллз, целый этаж отеля Dorchester в Лондоне, полеты на самолете бизнес-класса и туры по Европе, за его спиной строилась финансовая пирамида.





Аль Пачино американский актер, кинорежиссер Ландшафтный дизайнер получал 400 000 долларов в год, и я не преувеличиваю. И так продолжалось бесконечно. Заметьте, это было на благоустройство дома, в котором я даже не жил.

При этом до банкротства актер тщательно выбирал роли, поэтому брался только за те фильмы, которые ему подходят. Однако после конца его роскошной жизни выбирать не пришлось: предложения поступали все реже, а гонорары были меньше. Таким образом, Аль Пачино снялся в комедии "Такие разные близнецы" с Адамом Сэндлером, а после принял участие в рекламе кофе.





Аль Пачино актер и кинорежиссер "Такие разные близнецы" стали первым фильмом, который я снял после разорения. Честно говоря, я сделал это, потому что у меня больше ничего не было. Адам Сэндлер хотел меня, и они много заплатили мне за это. Так что я пошел и сделал это – и это помогло.

Помимо этого, Пачино продал один из двух домов, а также прекратил выступать в университетах и колледжах бесплатно.

Николас Кейдж

Photo by Jack Plunkett/Invision/AP

В свое время Николас Кейдж был одним из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда: по данным СМИ, с 1996 по 2011 год он заработал около 150 миллионов долларов.

Однако сохранить состояние не удалось – актер оказался ярым поклонником странных покупок. Например, он приобрел череп динозавра за 276 тысяч долларов, который в результате оказался краденым, и его пришлось вернуть. Также актер отдал по 150 тысяч долларов на домашнего осьминога и первый комикс о Супермене.

Помимо этого, Николас Кейдж приобрел Lamborghini покойного шаха Ирана за 450 тысяч долларов, дом с "привидениями" ЛаЛори в Новом Орлеане за 3,4 миллиона, 15 резиденций и необитаемый остров на Багамах.

Таким образом, Николас Кейдж быстро растратил свое состояние, столкнулся с конфискацией части недвижимости и задолжал налоговой службе США миллионы долларов. Сегодня актер берется практически за любые проекты, чтобы расплатиться с долгами.

Майк Тайсон

Майк Тайсон объявил себя банкротом в 2003 году, заработав перед этим сотни миллионов долларов, сообщил Forbes.

Жажда роскошной жизни привела к тому, что боксер скупал экзотических животных, недвижимость, дорогие машины, одежду и украшения. Одной из последних его покупок перед банкротством стала золотая цепь с бриллиантами за 173 тысячи долларов.

Майк Тайсон назвал одной из причин своего финансового краха мошенничество со стороны промоутера Дона Кинга и попросил его вернуть 100 миллионов долларов. Кроме того, боксер не всегда оплачивал взятые в кредит дорогостоящие покупки, а также задолжал юридическим фирмам. Звезде удалось восстановить свое положение только через 10 лет с помощью выпущенной биографии "Беспощадная истина" и съемок в фильмах.

Ким Бейсингер

Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Еще до того, как получить Оскар в 1998 году за фильм "Секреты Лос-Анджелеса", звезде Голливуда пришлось объявлять о банкротстве в 1993-м. Причиной этому стал отказ от участия в фильме "Елена в ящике", который сняла кинокомпания Main Line Pictures. Свое решение Бейсингер мотивировала тем, что в фильме были обнаженные сцены. Она же рассматривала участие в кинокартинах только с "художественной", а не откровенной наготой.

В итоге кинокомпания потребовала взыскать со звезды неустойку в 8,1 миллиона долларов, тогда как на момент судебной тяжбы состояние актрисы оценивалось в 5,4 миллиона. В результате ей пришлось продать здание городского банка, который она приобрела для создания культурного центра, чтобы погасить долг.

Джонни Депп

Photo by Alberto Pezzali/Invision/AP

Джонни Депп тоже быстро растратил свое огромное состояние: по данным СМИ, с 2003 по 2016 год он заработал около 650 миллионов долларов. Например, около 30 тысяч долларов он ежемесячно тратил на вино, платил по 300 тысяч персоналу, 150 тысяч на семейные расходы и еще 200 – на частный самолет, сообщил CNBC. Кроме того, в 2004 году Депп купил цепь островов на Багамах, а также 14 домов и деревню во Франции.

Однако актер подозревал в растрате заработанных средств и компанию The Management Group (TMG), которая занималась его финансами с 1999 года. Впоследствии Депп подал на них в суд.





Джонни Депп американский актер, кинорежиссер Я не хотел смотреть на чертовы документы, потому что я доверял этим людям.

При этом TMG отправила встречный иск, приписав Деппу психическое расстройство. Компания утверждала, что заболевание и является основанием больших трат актера. Однако суд отклонил этот аргумент и не признал его причиной финансовых потерь звезды.

Также финансовое состояние актера пострадало после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд, сообщил The New York Times. Когда она обвинила Деппа в домашнем насилии, киностудии стали отказываться от сотрудничества с ним. Таким образом, актер потерял 22,5 миллиона долларов, когда его исключили из шестой части "Пиратов Карибского моря", и не получил 16 миллионов из-за отстранения от участия в третьей части франшизы "Фантастические твари". При этом за независимый фильм "Великий" Деппу выплатили только 3 миллиона, так как пришлось урезать часть своего гонорара.